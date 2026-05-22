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2 - 1
56'
Coupe de France 2025/2026 Finale
Lens
2 - 1
MT : 2-1
56'
Nice
Diffusé sur France 2, beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
2 - 1
45+4'
2 - 1
(PD J. Clauss) D. Coulibaly
42'
2 - 0
O. Édouard (PD F. Thauvin)
25'
1 - 0
F. Thauvin (PD M. Udol)
Voir le live commenté
Possession 58% Nice Lens
Tirs 13 10 4 3 6 10
Grosses occasions créées 100% Lens 1 Nice 0
Compositions Lens 3-4-3 Nice 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCL N NUL 2 OGCN
1390 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 1
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 2/2 100% #2 Logo Lens Florian Thauvin 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Allan Saint-Maximin 2 #2 Logo Lens Florian Thauvin 2
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 2 #2 Logo OGC Nice Elye Wahi 2 #3 Logo Lens Odsonne Édouard 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 0/3 0% #2 Logo Lens Adrien Thomasson 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 4/5 80% #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 4/5 80% #3 Logo Lens Mamadou Sangaré 4/6 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Dante 0/4 0% #2 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Antoine Mendy 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Dante 35/35 100% #2 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 28/30 93%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
D
V
N
N
N
D
N
N
V
Rencontres précédentes
23% 7 Victoires 43% 13 Nuls 33% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Samson Baidoo Samson Baidoo Blessure à la cuisse Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire
Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Everton Pereira da Silva Everton Pereira da Silva Blessure à la cheville Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Melvin Bard Melvin Bard Maladie Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

Match Lens - Nice en direct commenté

Finale de Coupe de France - vendredi 22 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Nice (Coupe de France, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe de France entre Lens et Nice. Ce match aura lieu le vendredi 22 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Nice.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Bastien Dechepy quatrième arbitre
Guillaume Paradis arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de France Saint-Denis
Stade de France
  • Année de construction : 1998
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 81338
  • Affluence moyenne : 58059
  • Affluence maximum : 80000
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 22 mai 2026 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase Finale
Diffusion France 2, beIN SPORTS 1
Code RCL-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 mai 2026 à 21:00 sur France 2 ou beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lens Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Nice ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-3 : R. Risser, M. Sarr, I. Ganiou, K. Antonio, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Saint-Maximin, O. Édouard, F. Thauvin.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Dupé, K. Peprah Oppong, Dante, A. Mendy, M. Bard, H. Boudaoui, D. Coulibaly, J. Clauss, S. Diop, M. Cho, E. Wahi.

Qui arbitre le match Lens Nice ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Nice ?

Saint-Denis accueille le match au Stade de France.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Lens ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 25', O. Édouard 42'.

Qui a marqué le but pour Nice ?

Un seul but a été inscrit pour Nice par D. Coulibaly 45+4'.

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