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Match Lens - Nice en direct commenté
Finale de Coupe de France - vendredi 22 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Nice (Coupe de France, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe de France entre Lens et Nice. Ce match aura lieu le vendredi 22 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Nice.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 mai 2026 à 21:00 sur France 2 ou beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lens Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Nice ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-3 : R. Risser, M. Sarr, I. Ganiou, K. Antonio, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Saint-Maximin, O. Édouard, F. Thauvin.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Dupé, K. Peprah Oppong, Dante, A. Mendy, M. Bard, H. Boudaoui, D. Coulibaly, J. Clauss, S. Diop, M. Cho, E. Wahi.
- Qui arbitre le match Lens Nice ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Nice ?
Saint-Denis accueille le match au Stade de France.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Lens ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 25', O. Édouard 42'.
- Qui a marqué le but pour Nice ?
Un seul but a été inscrit pour Nice par D. Coulibaly 45+4'.