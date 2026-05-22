Match Lens - Nice en direct commenté

Finale de Coupe de France - vendredi 22 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Nice (Coupe de France, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe de France entre Lens et Nice. Ce match aura lieu le vendredi 22 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Nice.