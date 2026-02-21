Prono
Match PSG - Metz en direct commenté
23e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Metz (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Metz. Ce match aura lieu le samedi 21 février 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Metz.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Metz en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 février 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Metz ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, W. Zaïre-Emery, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, D. Doué.
Metz : de son côté, l'équipe dirigée par B. Tavenot évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : J. Fischer, S. Sané, T. Yegbe, J. Gbamin, F. Ballo-Touré, K. Kouao, G. Tsitaishvili, A. Touré, B. Traoré, L. Michal, H. Diallo.
- Qui arbitre le match PSG Metz ?
Abdelatif Kherradji est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Metz ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Metz ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 février 2026, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 3', B. Barcola 45+3'.