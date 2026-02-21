Match PSG - Metz en direct commenté

23e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Metz (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Metz. Ce match aura lieu le samedi 21 février 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Metz.