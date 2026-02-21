Menu Rechercher
2 - 0
64'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 23e journée
PSG
2 - 0
MT : 2-0
64'
Metz
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
2 - 0
45+3'
2 - 0
B. Barcola (PD Gonçalo Ramos)
3'
1 - 0
D. Doué (PD W. Zaïre-Emery)
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 54 18 Metz 13
Possession 67% PSG Metz
Tirs 11 7 2 4 0 2
Grosses occasions créées 100% PSG 3 Metz 0
Compositions PSG 4-3-3 Metz 5-4-1
Qui va gagner ?
PSG
NUL
FCM
1 1 N 22 2 45
572 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 1
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 3 #2 Logo Metz Fodé Ballo-Touré 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2
Fautes subies
#1 Logo Metz Habib Diallo 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 4/4 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 7/8 88% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Metz Sadibou Sané 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 3/3 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 2/3 67% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Metz Alpha Touré 0/8 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 0/6 0% #3 Logo Metz Lucas Michal 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Metz Alpha Touré 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 0/3 0% #2 Logo Metz Lucas Michal 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 53/55 96% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 67/71 94% #3 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 39/42 93%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 20

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
66% 32% 1%
Série en cours
V
D
V
V
N
D
N
D
D
D
Rencontres précédentes
81% 22 Victoires 7% 2 Nuls 11% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure au genou Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure au mollet Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Ischio-jambiers Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure au mollet Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Gauthier Hein Gauthier Hein Blessure à la cheville Jessy Deminguet Jessy Deminguet Blessure au talon Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Blessure aux côtes Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Ischio-jambiers

Match PSG - Metz en direct commenté

23e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Metz (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Metz. Ce match aura lieu le samedi 21 février 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Metz.

On en parle

Arbitres

Abdelatif Kherradji arbitre principal
0.4
3.8
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Huseyin Ocak arbitre assistant
Ludovic Reyes arbitre assistant
Karim Abed quatrième arbitre
Jérôme Brisard arbitre VAR
Christian Guillard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37031
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 21 février 2026 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 23
Diffusion Ligue 1+
Code PSG-FCM
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Metz
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Metz en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 février 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Metz ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, W. Zaïre-Emery, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, D. Doué.

Metz : de son côté, l'équipe dirigée par B. Tavenot évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : J. Fischer, S. Sané, T. Yegbe, J. Gbamin, F. Ballo-Touré, K. Kouao, G. Tsitaishvili, A. Touré, B. Traoré, L. Michal, H. Diallo.

Qui arbitre le match PSG Metz ?

Abdelatif Kherradji est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Metz ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Metz ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 février 2026, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 3', B. Barcola 45+3'.

