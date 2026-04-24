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Match Brest - Lens en direct commenté
31e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 24 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et Lens (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Lens. Ce match aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et Lens.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Lens ?
Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-3-3 : G. Coudert, D. Guindo, S. Coulibaly, B. Chardonnet, K. Lala, H. Magnetti, L. Tousart, J. Chotard, J. Dina Ebimbe, L. Ajorque, R. Del Castillo.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, A. Masuaku, M. Sarr, I. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Sotoca, A. Sima.
- Qui arbitre le match Brest Lens ?
Stéphanie Frappart est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brest Lens ?
Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.
- Quelle est la date et l'heure du match Brest Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 avril 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Brest ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Brest : D. Guindo 8', L. Tousart 25'.