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2 - 0
37'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 31e journée
Brest
2 - 0
37'
Lens
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
25'
2 - 0
L. Tousart (PD D. Guindo)
8'
1 - 0
D. Guindo (PD J. Chotard)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 2.85 N 3.30 2 2.35 betclic Bonus 100€
Classement live 2 Lens 62 10 Brest 40
Possession 68% Lens Brest
Tirs 2 0 6 2 0 6
Compositions Brest 4-3-3 Lens 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
SB29
NUL
RCL
1 2.85 N 3.3 2 2.35
206 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 2 #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Abdallah Sima 0/3 0% #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Malang Sarr 4/5 80% #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Lens Malang Sarr 2 #2 Logo Lens Matthieu Udol 2 #3 Logo Brest Daouda Guindo 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Malang Sarr 3/3 100% #2 Logo Lens Florian Sotoca 2/2 100% #3 Logo Brest Ludovic Ajorque 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 0/4 0% #2 Logo Brest Romain Del Castillo 0/4 0% #3 Logo Brest Ludovic Ajorque 4/11 36%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Arthur Masuaku 0/3 0% #2 Logo Brest Brendan Chardonnet 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 32/34 94% #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 35/40 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
28% 39% 34%
Série en cours
N
D
D
D
V
V
V
D
V
D
Rencontres précédentes
36% 8 Victoires 18% 4 Nuls 45% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Kamory Doumbia Kamory Doumbia Blessure à l'aine Bradley Locko Bradley Locko Ischio-jambiers Grégoire Coudert Grégoire Coudert Blessure au genou Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Kyllian Antonio Kyllian Antonio Blessure au pied Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire

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Ramses 20:43 La Frappadingue est au sifflet aucune chance pour Lens de gagner avec cette fo.lle 2 Répondre
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Match Brest - Lens en direct commenté

31e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 24 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et Lens (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Lens. Ce match aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et Lens.

On en parle

Arbitres

Stéphanie Frappart arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Alexis Auger arbitre assistant
Steven Torregrossa arbitre assistant
Azzedine Souifi quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Eric Wattellier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Francis-Le Blé Brest
Stade Francis-Le Blé
  • Année de construction : 1922
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15931
  • Affluence moyenne : 10307
  • Affluence maximum : 15183
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 24 avril 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 31
Diffusion Ligue 1+
Code SB29-RCL
Zone France
Équipe à domicile Brest
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Lens ?

Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-3-3 : G. Coudert, D. Guindo, S. Coulibaly, B. Chardonnet, K. Lala, H. Magnetti, L. Tousart, J. Chotard, J. Dina Ebimbe, L. Ajorque, R. Del Castillo.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, A. Masuaku, M. Sarr, I. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Sotoca, A. Sima.

Qui arbitre le match Brest Lens ?

Stéphanie Frappart est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brest Lens ?

Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.

Quelle est la date et l'heure du match Brest Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 avril 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Brest ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Brest : D. Guindo 8', L. Tousart 25'.

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