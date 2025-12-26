Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Maroc - Mali en direct commenté
2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 26 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Mali (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Maroc et Mali. Ce match aura lieu le vendredi 26 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Mali.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Mali en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Maroc Mali en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Mali ?
Maroc : le coach W. Regragui a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Bono, A. Salah-Eddine, J. El Yamiq, N. Aguerd, N. Mazraoui, A. Ounahi, S. Amrabat, N. El Aynaoui, I. Saibari, A. El Kaabi, Brahim Díaz.
Mali : de son côté, l'équipe dirigée par T. Saintfiet évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : D. Diarra, A. Diaby, A. Dieng, O. Camara, N. Gassama, W. Coulibaly, M. Doumbia, Y. Bissouma, L. Coulibaly, M. Sangaré, L. Sinayoko.
- Qui arbitre le match Maroc Mali ?
Abdou Abdel Mefire est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Maroc Mali ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.
- Quelle est la date et l'heure du match Maroc Mali ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Maroc ?
Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 45+5' (sp.).