1 - 0
63'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 2e journée
Maroc
1 - 0
MT : 1-0
63'
Mali
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
45+5'
1 - 0
Brahim Díaz (SP)
Voir le live commenté
Classement live 1 Maroc 6 3 Mali 1
Possession 58% Maroc Mali
Tirs 10 8 3 2 0 3
Grosses occasions créées 100% Maroc 1 Mali 0
Compositions Maroc 4-3-3 Mali 5-3-2
Prono

Qui va gagner ?
1 MAR N NUL 2 MLI
992 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Maroc Anass Salah-Eddine 1
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Mali Lassana Coulibaly 2
Fautes subies
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 4 #2 Flag Maroc Azzedine Ounahi 2 #3 Flag Mali Nathan Gassama 2
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Ismael Saibari 0/4 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Mali Abdoulaye Diaby 6/7 86% #2 Flag Mali Aliou Dieng 6/7 86% #3 Flag Mali Mamadou Sangaré 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 3 #2 Flag Mali Lassana Coulibaly 2 #3 Flag Mali Nathan Gassama 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Noussair Mazraoui 3/3 100% #2 Flag Mali Nathan Gassama 3/3 100% #3 Flag Mali Mamadou Sangaré 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 0/10 0% #2 Flag Maroc Ismael Saibari 0/5 0% #3 Flag Mali Lassine Sinayoko 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Neil El Aynaoui 0/4 0% #2 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 0/4 0% #3 Flag Mali Mahamadou Doumbia 0/4 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 47/51 92% #2 Flag Maroc Sofyan Amrabat 35/39 90% #3 Flag Maroc Jawad Yamiq 34/38 89%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
N
N
V
V
D
Rencontres précédentes
67% 2 Victoires 33% 1 Nul 0% 0 Victoire

Top commentaires

Bazar 21:55 Les pubs de Bein Sport pendant la CAN: pub de paris sportif, pubs de poulet, pubs de transfert d'argent 😂😂 4 Répondre
Match Maroc - Mali en direct commenté

2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 26 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Mali (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Maroc et Mali. Ce match aura lieu le vendredi 26 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Mali.

On en parle

Arbitres

Abdou Abdel Mefire arbitre principal
Danek Moutsassi arbitre assistant
Chany Yanes Malondi arbitre assistant
Abdel Aziz Mohamed Bouh quatrième arbitre
Babacar Sarr arbitre VAR
Haythem Guirat arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay Abdallah Rabat
Stade Prince Moulay Abdallah
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 17166
  • Affluence maximum : 63000
  • % de remplissage : 31

Match en direct

Date 26 décembre 2025 21:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe A - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 1
Code MAR-MLI
Zone Afrique
Équipe à domicile Maroc
Équipe à l'extérieur Mali
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Mali en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Maroc Mali en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Mali ?

Maroc : le coach W. Regragui a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Bono, A. Salah-Eddine, J. El Yamiq, N. Aguerd, N. Mazraoui, A. Ounahi, S. Amrabat, N. El Aynaoui, I. Saibari, A. El Kaabi, Brahim Díaz.

Mali : de son côté, l'équipe dirigée par T. Saintfiet évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : D. Diarra, A. Diaby, A. Dieng, O. Camara, N. Gassama, W. Coulibaly, M. Doumbia, Y. Bissouma, L. Coulibaly, M. Sangaré, L. Sinayoko.

Qui arbitre le match Maroc Mali ?

Abdou Abdel Mefire est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Maroc Mali ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.

Quelle est la date et l'heure du match Maroc Mali ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Maroc ?

Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 45+5' (sp.).

Top commentaires

Bazar 21:55 Les pubs de Bein Sport pendant la CAN: pub de paris sportif, pubs de poulet, pubs de transfert d'argent 😂😂 4 Répondre
Top commentaires
Comparer les stats du match
