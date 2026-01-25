Prono
Match Arsenal - Man United en direct commenté
23e journée de Premier League - dimanche 25 janvier 2026
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Man United en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Arsenal Man United en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Man United ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, L. Trossard, Gabriel Jesus, B. Saka.
Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Carrick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, Lisandro Martínez, H. Maguire, Diogo Dalot, K. Mainoo, Casemiro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, A. Diallo, B. Mbeumo.
- Qui arbitre le match Arsenal Man United ?
Craig Pawson est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Man United ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Man United ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par J. Timber 29'.
- Qui a marqué le but pour Man United ?
Un seul but a été inscrit pour Man United par B. Mbeumo 37'.