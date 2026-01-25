Menu Rechercher
1 - 1
43'
Premier League 2025/2026 23e journée
Arsenal
1 - 1
43'
Man United
Temps forts
37'
1 - 1
B. Mbeumo
29'
1 - 0
J. Timber (PD M. Ødegaard)
Classement live 1 Arsenal 51 5 Man United 36
Possession 58% Arsenal Man United
Tirs 7 6 4 1 1 5
Compositions Arsenal 4-3-3 Man United 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester United FC Casemiro 2 #2 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 2 #3 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 0/2 0% #2 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 4/4 100%
Interceptions
#1 Logo Manchester United FC Luke Shaw 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 2/2 100% #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 0/5 0% #2 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/2 0% #2 Logo Manchester United FC Casemiro 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC William Saliba 32/34 94%

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
V
N
V
D
N
N
N
Rencontres précédentes
31% 15 Victoires 27% 13 Nuls 43% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Blessure musculaire Max Dowman Max Dowman Blessure à la cheville Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure à la cuisse Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Joshua Zirkzee Joshua Zirkzee Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Blessure au dos

Match Arsenal - Man United en direct commenté

23e journée de Premier League - dimanche 25 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Man United (Premier League, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Premier League entre Arsenal et Man United. Ce match aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à 17:30.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Man United.

Arbitres

Craig Pawson arbitre principal
0.1
1.8
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Matthew Wilkes arbitre assistant
Lee Betts arbitre assistant
Thomas Bramall quatrième arbitre
Daniel Robathan arbitre VAR
Paul Tierney arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50264
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 87

Match en direct

Date 25 janvier 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 23
Diffusion CANAL+
Code ARS-MUN
Zone Angleterre
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Manchester United
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Man United en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Arsenal Man United en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Man United ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, L. Trossard, Gabriel Jesus, B. Saka.

Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Carrick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, Lisandro Martínez, H. Maguire, Diogo Dalot, K. Mainoo, Casemiro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, A. Diallo, B. Mbeumo.

Qui arbitre le match Arsenal Man United ?

Craig Pawson est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Man United ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Man United ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par J. Timber 29'.

Qui a marqué le but pour Man United ?

Un seul but a été inscrit pour Man United par B. Mbeumo 37'.

Top commentaires

Pascal 17:41 Ils ont une jolie équipe Sa serait bien qu'ils tiennent toutes la saison pour une fois 1 Répondre
Voir tous les commentaires (4)
