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Match PSG - Lorient en direct commenté
32e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 2 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lorient (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lorient. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lorient.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lorient en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match PSG Lorient en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lorient ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 3-2-4-1 : R. Marin, L. Hernández, W. Pacho, Beraldo, S. Mayulu, Lee Kang-In, B. Barcola, Dro Fernández, Fabián Ruiz, D. Doué, I. Mbaye.
Lorient : de son côté, l'équipe dirigée par O. Pantaloni évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, A. Faye, N. Adjei, M. Talbi, A. Kouassi, L. Abergel, N. Cadiou, P. Katseris, P. Pagis, A. Avom, B. Dieng.
- Qui arbitre le match PSG Lorient ?
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Lorient ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Lorient ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : I. Mbaye 6', W. Zaïre-Emery 62'.
- Qui a marqué des buts pour Lorient ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lorient : P. Pagis 12', A. Tosin 78'.