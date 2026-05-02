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2 - 2
81'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 32e journée
PSG
2 - 2
MT : 1-1
81'
Lorient
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
78'
2 - 2
A. Tosin
62'
2 - 1
W. Zaïre-Emery (PD D. Doué)
mi-temps
1 - 1
12'
1 - 1
(PD P. Katseris) P. Pagis
6'
1 - 0
I. Mbaye
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.55 N 3.30 2 7.25 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 70 9 Lorient 42
Possession 68% PSG Lorient
Tirs 15 10 2 5 2 4
Grosses occasions créées 100% Lorient 1 PSG 0
Compositions PSG 3-2-4-1 Lorient 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
FCL
1 1.55 N 3.3 2 7.25
495 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lorient Panos Katseris 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 1/2 50% #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 5 #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2
Fautes subies
#1 Logo Lorient Panos Katseris 3 #2 Logo Lorient Bamba Dieng 2
Tirs (%)
#1 Logo Lorient Montassar Talbi 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 8/10 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 6/9 67% #3 Logo Lorient Panos Katseris 8/13 62%
Interceptions
#1 Logo Lorient Abdoulaye Faye 3 #2 Logo Lorient Montassar Talbi 3 #3 Logo Lorient Arthur Avom 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lorient Pablo Pagis 0/6 0% #2 Logo Lorient Arthur Avom 0/5 0% #3 Logo Lorient Nathaniel Adjei 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lorient Pablo Pagis 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lorient Panos Katseris 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 66/68 97% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 55/58 95% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 52/55 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 34 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 28 #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 25

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
60% 27% 13%
Série en cours
V
V
V
D
V
D
V
D
N
D
Rencontres précédentes
57% 20 Victoires 23% 8 Nuls 20% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Ischio-jambiers Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi Accumulation de cartons jaunes Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos Carton rouge
Arthur Avom Arthur Avom Blessure au genou Yvon Mvogo Yvon Mvogo Blessure à la main Jean-Victor Makengo Jean-Victor Makengo Maladie Théo Le Bris Théo Le Bris Blessure au genou Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire

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Match PSG - Lorient en direct commenté

32e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 2 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lorient (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lorient. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lorient.

On en parle

Arbitres

Bastien Dechepy arbitre principal
0.3
4.1
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Julien Haulbert arbitre assistant
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Faouzi Benchabane quatrième arbitre
Hakim Ben El Hadj arbitre VAR
Julien Schmitt arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37028
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 02 mai 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 32
Diffusion beIN SPORTS 1
Code PSG-FCL
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Lorient
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lorient en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match PSG Lorient en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lorient ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 3-2-4-1 : R. Marin, L. Hernández, W. Pacho, Beraldo, S. Mayulu, Lee Kang-In, B. Barcola, Dro Fernández, Fabián Ruiz, D. Doué, I. Mbaye.

Lorient : de son côté, l'équipe dirigée par O. Pantaloni évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, A. Faye, N. Adjei, M. Talbi, A. Kouassi, L. Abergel, N. Cadiou, P. Katseris, P. Pagis, A. Avom, B. Dieng.

Qui arbitre le match PSG Lorient ?

Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Lorient ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Lorient ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : I. Mbaye 6', W. Zaïre-Emery 62'.

Qui a marqué des buts pour Lorient ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lorient : P. Pagis 12', A. Tosin 78'.

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Shoota Babylone 17:19 Environ 26 ressenti 23 sous l'influence du vent.. 5 Répondre
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