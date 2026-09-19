Match Brighton - Arsenal en direct commenté

5e journée de Premier League - samedi 19 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brighton et Arsenal (Premier League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Brighton et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brighton et Arsenal.