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Match Brighton - Arsenal en direct commenté
5e journée de Premier League - samedi 19 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brighton et Arsenal (Premier League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Brighton et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brighton et Arsenal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Brighton et Arsenal ?
Brighton a remporté la rencontre sur le score de 3-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brighton et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 16:00 sur CANAL+ LIVE 2.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brighton et Arsenal ?
Brighton : le coach F. Hürzeler a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Verbruggen, O. Boscagli, P. Struijk, L. Vušković, F. Kadıoğlu, Y. Ayari, Chema Andrés, M. De Cuyper, P. Groß, D. Gómez, C. Kostoulas.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, E. Konsa, J. Timber, Bruno Guimarães, D. Rice, C. Tzolis, M. Ødegaard, B. Saka, K. Havertz.
- Qui arbitre le match Brighton Arsenal ?
Darren England est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brighton Arsenal ?
Falmer, East Sussex accueille le match au American Express Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Brighton Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 16:00.
- Qui a marqué des buts pour Brighton ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Brighton : P. Groß 31', C. Kostoulas 45+1', Chema Andrés 57'.