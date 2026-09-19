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3 - 0
terminé
Premier League 2026/2027 5e journée
Brighton
3 - 0
MT : 2-0
terminé
Arsenal
Temps forts
57'
3 - 0
Chema Andrés (PD P. Groß)
mi-temps
2 - 0
45+1'
2 - 0
C. Kostoulas (PD D. Gómez)
31'
1 - 0
P. Groß (PD C. Kostoulas)

Notes des joueurs

#1 Logo Brighton B. Verbruggen 9.0 #2 Logo Brighton L. Vušković 8.0 #3 Logo Brighton D. Gómez 7.0 Voir le classement complet
#1 Logo Brighton P. Groß 8.0 #2 Logo Brighton Chema Andrés 7.8 #3 Logo Brighton C. Kostoulas 7.6 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 2 Arsenal 12 3 Brighton 10
Possession 60% Arsenal Brighton
Tirs 17 12 9 5 2 11
Grosses occasions créées 75% Brighton 3 Arsenal 1
Compositions Brighton 4-2-3-1 Arsenal 4-2-3-1

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1 BHA N NUL 2 ARS
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Brighton Pascal Groß 1 #2 Logo Brighton Ferdi Kadıoğlu 1 #3 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 1
Tirs (%)
#1 Logo Brighton Charalampos Kostoulas 2/4 50% #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 1/2 50% #3 Logo Arsenal FC Kai Havertz 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 2 #3 Logo Brighton Georginio Rutter 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 4 #2 Logo Brighton Luka Vušković 3 #3 Logo Brighton Maxim De Cuyper 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 0/2 0% #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 0/2 0% #3 Logo Brighton Yasin Ayari 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brighton Maxim De Cuyper 6/8 75% #2 Logo Brighton Chema Andrés 5/7 71% #3 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Brighton Olivier Boscagli 3 #2 Logo Brighton Chema Andrés 2 #3 Logo Brighton Yasin Ayari 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brighton Chema Andrés 5/5 100% #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 3/4 75% #3 Logo Arsenal FC Christos Tzolis 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Mikel Merino 0/6 0% #2 Logo Brighton Charalampos Kostoulas 0/6 0% #3 Logo Brighton Yasin Ayari 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 0/3 0% #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/2 0% #3 Logo Brighton Ferdi Kadıoğlu 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Ezri Konsa 66/68 97% #2 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 37/41 90% #3 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 55/62 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3

Classement buteurs

#2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #2 Logo Brighton Pascal Groß 3 #10 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 2 #10 Logo Brighton Jack Hinshelwood 2 #10 Logo Brighton Charalampos Kostoulas 2 #10 Logo Arsenal FC Kai Havertz 2 #10 Logo Brighton Malick Yalcouyé 2 #29 Logo Brighton Lewis Dunk 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
N
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
33% 7 Victoires 24% 5 Nuls 43% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Stefanos Tzimas Stefanos Tzimas Lésion du ligament croisé antérieur du genou Mats Wieffer Mats Wieffer Blessure au genou Mats Wieffer Mats Wieffer Blessure musculaire Carlos Baleba Carlos Baleba Blessure à la cheville Georginio Rutter Georginio Rutter Blessure au pied Evan Ferguson Evan Ferguson Blessure à la cheville Michael Svoboda Michael Svoboda Blessure au genou Zadok Abu Yohanna Zadok Abu Yohanna Inconnu Jack Hinshelwood Jack Hinshelwood Blessure à la cheville Kaoru Mitoma Kaoru Mitoma Ischio-jambiers Pascal Struijk Pascal Struijk Fracture du pied Yankuba Minteh Yankuba Minteh Blessure à la jambe Diego Gómez Diego Gómez Blessure au genou
Cristhian Mosquera Cristhian Mosquera Ischio-jambiers Ben White Ben White Blessure à l'aine William Saliba William Saliba Blessure au dos Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure musculaire Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure musculaire Christian Nørgaard Christian Nørgaard Blessure à l'aine Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

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Mame diarra Diop 16:51 Brentford brighton bournemouth et everton sont fatiguant même si c est pas fini 7 Répondre
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Match Brighton - Arsenal en direct commenté

5e journée de Premier League - samedi 19 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brighton et Arsenal (Premier League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Brighton et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brighton et Arsenal.

Arbitres

Darren England arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Scott Ledger arbitre assistant
Alistair Nelson arbitre assistant
Michael Salisbury quatrième arbitre
James Mainwaring arbitre VAR
Tim Wood arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

American Express Stadium Falmer, East Sussex
American Express Stadium
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31876
  • Affluence moyenne : 24982
  • Affluence maximum : 31872
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 19 septembre 2026 16:00
Compétition Premier League
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion CANAL+ LIVE 2
Affluence 31944
Code BHA-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Brighton
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Brighton et Arsenal ?

Brighton a remporté la rencontre sur le score de 3-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brighton et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 16:00 sur CANAL+ LIVE 2.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brighton et Arsenal ?

Brighton : le coach F. Hürzeler a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Verbruggen, O. Boscagli, P. Struijk, L. Vušković, F. Kadıoğlu, Y. Ayari, Chema Andrés, M. De Cuyper, P. Groß, D. Gómez, C. Kostoulas.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, E. Konsa, J. Timber, Bruno Guimarães, D. Rice, C. Tzolis, M. Ødegaard, B. Saka, K. Havertz.

Qui arbitre le match Brighton Arsenal ?

Darren England est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brighton Arsenal ?

Falmer, East Sussex accueille le match au American Express Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Brighton Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 16:00.

Qui a marqué des buts pour Brighton ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Brighton : P. Groß 31', C. Kostoulas 45+1', Chema Andrés 57'.

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