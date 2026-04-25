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Match Lyon - Auxerre en direct commenté
31e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Auxerre. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Auxerre.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Auxerre en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 15:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lyon Auxerre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Auxerre ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, O. Mangala, Afonso Moreira, K. Merah, Endrick, R. Yaremchuk.
Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. De Percin, G. Mensah, B. Okoh, S. Diomandé, M. Senaya, K. Danois, E. Owusu, F. Oppegård, D. Loader, R. Faivre, L. Sinayoko.
- Qui arbitre le match Lyon Auxerre ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Auxerre ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Auxerre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par R. Yaremchuk 19'.
- Qui a marqué le but pour Auxerre ?
Un seul but a été inscrit pour Auxerre par S. Diomandé 35'.