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1 - 1
55'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 31e journée
Lyon
1 - 1
MT : 1-1
55'
Auxerre
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
35'
1 - 1
S. Diomandé
19'
1 - 0
R. Yaremchuk (PD Abner)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.75 N 2.80 2 6.50 betclic Bonus 100€
Classement live 3 Lyon 55 16 Auxerre 26
Possession 60% Lyon Auxerre
Tirs 9 5 1 4 1 2
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Auxerre 0
Compositions Lyon 4-2-3-1 Auxerre 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
OL
NUL
AJA
1 1.75 N 2.8 2 6.5
250 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Abner 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Endrick 1/2 50% #2 Logo Lyon Roman Yaremchuk 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Endrick 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Khalis Merah 2 #2 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 2 #3 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 4/5 80% #2 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 6/8 75% #3 Logo Lyon Khalis Merah 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo AJ Auxerre Bryan Okoh 3 #2 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/6 0% #2 Logo Lyon Endrick 0/6 0% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/3 0% #2 Logo Lyon Khalis Merah 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 51/55 93% #2 Logo Lyon Tyler Morton 31/35 89% #3 Logo AJ Auxerre Bryan Okoh 28/32 88%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
59% 25% 16%
Série en cours
V
V
N
D
D
N
N
N
V
D
Rencontres précédentes
62% 18 Victoires 28% 8 Nuls 10% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à l'aine Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rémi Himbert Rémi Himbert Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville
Yvan Zaddy Yvan Zaddy Blessure au genou Clément Akpa Clément Akpa Lésion du bassin Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Romain Faivre Romain Faivre Inconnu Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Donovan Léon Donovan Léon Blessure à l'aine Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Lasso Coulibaly Lasso Coulibaly Ischio-jambiers

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Bad Gone69 15:39 Tessmann porte la poisse 🥴 4 Répondre
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Match Lyon - Auxerre en direct commenté

31e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Auxerre. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Auxerre.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0.1
2.7
Moyenne de cartons par match sur 15 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
Huseyin Ocak arbitre assistant
Ahmed Taleb quatrième arbitre
Yann Flament arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30030
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 25 avril 2026 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 31
Diffusion beIN SPORTS 1
Code OL-AJA
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Auxerre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Auxerre en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 15:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lyon Auxerre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Auxerre ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, O. Mangala, Afonso Moreira, K. Merah, Endrick, R. Yaremchuk.

Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. De Percin, G. Mensah, B. Okoh, S. Diomandé, M. Senaya, K. Danois, E. Owusu, F. Oppegård, D. Loader, R. Faivre, L. Sinayoko.

Qui arbitre le match Lyon Auxerre ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Auxerre ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Auxerre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 15:00.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par R. Yaremchuk 19'.

Qui a marqué le but pour Auxerre ?

Un seul but a été inscrit pour Auxerre par S. Diomandé 35'.

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Bad Gone69 15:39 Tessmann porte la poisse 🥴 4 Répondre
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