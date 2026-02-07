Prono
Match Lens - Rennes en direct commenté
21e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Rennes. Ce match aura lieu le samedi 7 février 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 février 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lens Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Rennes ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, S. Baidoo, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Silistrie, A. Rouault, J. Jacquet, A. Aït Boudlal, Mousa Al-Tamari, S. Szymański, V. Rongier, M. Camara, A. Nordin, B. Embolo, E. Lepaul.
- Qui arbitre le match Lens Rennes ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Rennes ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 février 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué le but pour Rennes ?
Un seul but a été inscrit pour Rennes par E. Lepaul 8'.
- Qui a marqué des buts pour Lens ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : O. Édouard 41', R. Aguilar 55'.