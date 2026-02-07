Menu Rechercher
2 - 1
58'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 21e journée
Lens
2 - 1
MT : 1-1
58'
Rennes
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
57'
R. Aguilar
55'
2 - 1
R. Aguilar (PD F. Thauvin)
mi-temps
1 - 1
41'
1 - 1
O. Édouard (PD R. Aguilar)
8'
0 - 1
(PD A. Nordin) E. Lepaul
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.55 N 4.10 2 4.50 betclic Bonus 100€
Classement live 1 Lens 49 6 Rennes 31
Possession 60% Lens Rennes
Tirs 9 7 3 2 1 4
Grosses occasions créées 75% Lens 3 Rennes 1
Compositions Lens 3-4-2-1 Rennes 3-5-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
RCL
NUL
SRFC
1 1.55 N 4.1 2 4.5
233 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Stade Rennais FC Arnaud Nordin 1 #2 Logo Lens Ruben Aguilar 1 #3 Logo Lens Florian Thauvin 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 4 #2 Logo Lens Wesley Saïd 3 #3 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 2
Fautes subies
#1 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 3 #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 2 #3 Logo Lens Wesley Saïd 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 7/8 88% #2 Logo Stade Rennais FC Arnaud Nordin 5/6 83% #3 Logo Lens Wesley Saïd 5/6 83%
Interceptions
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 3 #2 Logo Lens Samson Baidoo 2 #3 Logo Lens Mamadou Sangaré 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 0/6 0% #2 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 0/5 0% #3 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Samson Baidoo 53/53 100% #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 36/39 92% #3 Logo Lens Malang Sarr 55/62 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
44% 40% 15%
Série en cours
V
V
D
V
V
D
D
D
N
V
Rencontres précédentes
30% 10 Victoires 36% 12 Nuls 33% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire
Djaoui Cissé Djaoui Cissé Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville Glen Kamara Glen Kamara Blessure à la cheville

Top commentaires

mm doses 17:14 non 1 Répondre
Voir tous les commentaires (12)

Match Lens - Rennes en direct commenté

21e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Rennes. Ce match aura lieu le samedi 7 février 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Rennes.

On en parle

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0.5
3.9
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Nicolas Durand arbitre assistant
Aurélien Drouet arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Maika Vanderstichel arbitre VAR
Eric Wattellier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30516
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 07 février 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 21
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RCL-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 février 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lens Rennes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Rennes ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, S. Baidoo, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Silistrie, A. Rouault, J. Jacquet, A. Aït Boudlal, Mousa Al-Tamari, S. Szymański, V. Rongier, M. Camara, A. Nordin, B. Embolo, E. Lepaul.

Qui arbitre le match Lens Rennes ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Rennes ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 février 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué le but pour Rennes ?

Un seul but a été inscrit pour Rennes par E. Lepaul 8'.

Qui a marqué des buts pour Lens ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : O. Édouard 41', R. Aguilar 55'.

Top commentaires

mm doses 17:14 non 1 Répondre
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier