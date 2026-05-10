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Match Toulouse - Lyon en direct commenté
33e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 10 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 33e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et Lyon.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Toulouse et Lyon ?
Toulouse a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Toulouse et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 3.
- Où voir le match Toulouse Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Où voir le résumé vidéo (buts et temps forts) du match Toulouse Lyon ?
Revivez les buts et les meilleurs moments (highlights) en vidéo du match de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Lyon. Un match de la 33e journée qui a eu lieu le 10 mai 2026 et s'est terminé sur le score de 2-1. Tous les résumés vidéos de Ligue 1 McDonald's sont accessibles via Foot mercato sur nos pages matchs et vidéos.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et Lyon ?
Toulouse : le coach Pol Calduch a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Restes, R. Nicolaisen, C. Cresswell, M. McKenzie, D. Méthalie, C. Cásseres, A. Vossah, A. Dønnum, Y. Gboho, S. Hidalgo, J. Russell-Rowe.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, Afonso Moreira, K. Merah, Endrick, R. Yaremchuk.
- Qui arbitre le match Toulouse Lyon ?
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Toulouse Lyon ?
Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.
- Quelle est la date et l'heure du match Toulouse Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 21:00.