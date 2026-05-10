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2 - 1
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 33e journée
Toulouse
2 - 1
MT : 1-0
terminé
Lyon
Temps forts
79'
A. Dønnum (Faute)
78'
2 - 1
W. Kamanzi (PD S. Hidalgo)
71'
1 - 1
(PD Endrick) C. Tolisso
mi-temps
1 - 0
10'
1 - 0
D. Méthalie (PD Y. Gboho)

Le replay

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Notes des joueurs

#1 Logo Lyon C. Tolisso 7.0 #2 Logo Lyon Afonso Moreira 6.5 #3 Logo Lyon D. Greif 6.4 Voir le classement complet
#1 Logo Toulouse Y. Gboho 7.8 #2 Logo Toulouse D. Méthalie 7.3 #3 Logo Toulouse S. Hidalgo 7.1 Voir le classement complet

Statistiques

Côtes du match 1 3.70 N 3.60 2 1.88 betclic Bonus 100€
Classement 4 Lyon 60 10 Toulouse 44
Possession 61% Lyon Toulouse
Tirs 14 8 15 6 3 18
Grosses occasions créées 80% Toulouse 4 Lyon 1
Compositions Toulouse 3-4-2-1 Lyon 4-2-3-1

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TFC
NUL
OL
1 3.7 N 3.6 2 1.88
293 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Toulouse Yann Gboho 2 #2 Logo Toulouse Santiago Hidalgo 1 #3 Logo Lyon Afonso Moreira 1
Tirs (%)
#1 Logo Toulouse Santiago Hidalgo 2/3 67% #2 Logo Toulouse Warren Kamanzi 1/2 50% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Toulouse Santiago Hidalgo 4 #2 Logo Lyon Afonso Moreira 2 #3 Logo Toulouse Dayann Methalie 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 6 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 3 #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3
Tirs (%)
#1 Logo Toulouse Yann Gboho 0/3 0% #2 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/2 0% #3 Logo Lyon Endrick 2/8 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Endrick 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 11/14 79% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 13/18 72% #3 Logo Lyon Tyler Morton 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Toulouse Cristian Cásseres 2 #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 7/9 78% #2 Logo Lyon Tyler Morton 3/4 75% #3 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Aron Dønnum 0/7 0% #2 Logo Toulouse Cristian Cásseres 0/7 0% #3 Logo Toulouse Emersonn 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 5
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Emersonn 0/3 0% #2 Logo Toulouse Cristian Cásseres 0/2 0% #3 Logo Toulouse Alexis Vossah 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 67/70 96% #2 Logo Toulouse Yann Gboho 31/33 94% #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 63/68 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 4
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lyon Abner 21

Classement buteurs

#6 Logo Lyon Corentin Tolisso 11 #6 Logo Lyon Pavel Šulc 11 #19 Logo Toulouse Yann Gboho 8 #32 Logo Toulouse Emersonn 6 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
20% 39% 40%
Série en cours
V
N
D
D
D
V
V
V
V
N
Rencontres précédentes
18% 8 Victoires 24% 11 Nuls 58% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Mark McKenzie Mark McKenzie Inconnu Rafik Messali Rafik Messali Blessure à la cheville Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire Mario Sauer Mario Sauer Accumulation de cartons jaunes
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu

Top commentaires

Juni Nhó 10/05 On a beau supporter notre équipe il faut etre honnête on mérite rien avec in match comme ca 5 Répondre
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Match Toulouse - Lyon en direct commenté

33e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 10 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et Lyon.

On en parle

Arbitres

Bastien Dechepy arbitre principal
0.3
4.4
Moyenne de cartons par match sur 17 matchs arbitrés
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Julien Haulbert arbitre assistant
Florent Batta quatrième arbitre
Christian Guillard arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadium de Toulouse Toulouse
Stadium de Toulouse
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 33150
  • Affluence moyenne : 19756
  • Affluence maximum : 35012
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 10 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion Ligue 1+ 3
Affluence 26683
Code TFC-OL
Zone France
Équipe à domicile Toulouse
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Toulouse et Lyon ?

Toulouse a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Toulouse et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 3.

Où voir le match Toulouse Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Où voir le résumé vidéo (buts et temps forts) du match Toulouse Lyon ?

Revivez les buts et les meilleurs moments (highlights) en vidéo du match de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Lyon. Un match de la 33e journée qui a eu lieu le 10 mai 2026 et s'est terminé sur le score de 2-1. Tous les résumés vidéos de Ligue 1 McDonald's sont accessibles via Foot mercato sur nos pages matchs et vidéos.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et Lyon ?

Toulouse : le coach Pol Calduch a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Restes, R. Nicolaisen, C. Cresswell, M. McKenzie, D. Méthalie, C. Cásseres, A. Vossah, A. Dønnum, Y. Gboho, S. Hidalgo, J. Russell-Rowe.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, Afonso Moreira, K. Merah, Endrick, R. Yaremchuk.

Qui arbitre le match Toulouse Lyon ?

Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Toulouse Lyon ?

Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.

Quelle est la date et l'heure du match Toulouse Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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Juni Nhó 10/05 On a beau supporter notre équipe il faut etre honnête on mérite rien avec in match comme ca 5 Répondre
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