Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - mardi 29 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Estonie U21 et France U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Estonie U21 et France U21. Ce match aura lieu le mardi 29 septembre 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Estonie U21 et France U21.
Arbitres
Pavle Ilićarbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Estonie U21 et France U21 en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 septembre 2026 à 18:00 sur YouTube.
Où voir le match Estonie U21 France U21 en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Estonie U21 et France U21 ?
Estonie U21 : le coach J. Sarajärvi a choisi une formation en 3-5-2 : J. Vainula, M. Kolobov, A. Vaher, O. Pihela, S. Tovstik, O. Hõim, J. Žuravljov, T. Jürisoo, A. Lohmatov, K. Kriis, T. Pajo.
France U21 : de son côté, l'équipe dirigée par G. Baticle évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : E. Jaouen, D. Méthalie, N. Zézé, J. Gadou, I. Ganiou, A. Bamba, K. Danois, S. Mayulu, S. NGoura, M. Tel, E. Mbappé.
Qui arbitre le match Estonie U21 France U21 ?
Pavle Ilić est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Estonie U21 France U21 ?
Pärnu accueille le match au Pärnu Rannastaadion.
Quelle est la date et l'heure du match Estonie U21 France U21 ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 septembre 2026, coup d'envoi 18:00.