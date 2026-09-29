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Éliminatoires Euro U21 2027 Albania/Serbia Groupe C
Estonie U21
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France U21
Diffusé sur YouTube
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 1 France U21 18 6 Estonie U21 3
Compositions Estonie U21 3-5-2 France U21 4-3-3
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Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Nhoa Sangui Nhoa Sangui Ischio-jambiers Lucas Michal Lucas Michal Inconnu Castello Lukeba Castello Lukeba Blessure à l'aine Robin Risser Robin Risser Blessure aux côtes Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery Blessure à la cuisse Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Mamadou Coulibaly Mamadou Coulibaly Blessure à la cuisse

Match Estonie U21 - France U21 en direct commenté

Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - mardi 29 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Estonie U21 et France U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Estonie U21 et France U21. Ce match aura lieu le mardi 29 septembre 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Estonie U21 et France U21.

Arbitres

Pavle Ilić arbitre principal
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3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Nikola Đorović arbitre assistant
Uroš Radovanović arbitre assistant
Predrag Janjuš quatrième arbitre

Lieu du match

Pärnu Rannastaadion Pärnu
Pärnu Rannastaadion
  • Année de construction : 1929
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 1501
  • Affluence moyenne : 313
  • Affluence maximum : 750
  • Affluence minimum : 63
  • % de remplissage : 19

Match en direct

Date 29 septembre 2026 18:00
Compétition Éliminatoires Euro U21
Saison 2027 Albania/Serbia
Phase Phase de poules - Groupe C
Diffusion YouTube
Code EST-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Estonie U21
Équipe à l'extérieur France U21
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Estonie U21 et France U21 en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 septembre 2026 à 18:00 sur YouTube.

Où voir le match Estonie U21 France U21 en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Estonie U21 et France U21 ?

Estonie U21 : le coach J. Sarajärvi a choisi une formation en 3-5-2 : J. Vainula, M. Kolobov, A. Vaher, O. Pihela, S. Tovstik, O. Hõim, J. Žuravljov, T. Jürisoo, A. Lohmatov, K. Kriis, T. Pajo.

France U21 : de son côté, l'équipe dirigée par G. Baticle évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : E. Jaouen, D. Méthalie, N. Zézé, J. Gadou, I. Ganiou, A. Bamba, K. Danois, S. Mayulu, S. NGoura, M. Tel, E. Mbappé.

Qui arbitre le match Estonie U21 France U21 ?

Pavle Ilić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Estonie U21 France U21 ?

Pärnu accueille le match au Pärnu Rannastaadion.

Quelle est la date et l'heure du match Estonie U21 France U21 ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 septembre 2026, coup d'envoi 18:00.

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