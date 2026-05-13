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Match Alavés - Barcelone en direct commenté
36e journée de Liga - mercredi 13 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Alavés et Barcelone (Liga, 36e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Liga entre Alavés et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 13 mai 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Alavés et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Alavés et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 mai 2026 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Alavés Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Alavés et Barcelone ?
Alavés : le coach Quique Sánchez Flores a choisi une formation en 4-4-2 : Antonio Sivera, Víctor Parada, V. Koski, N. Tenaglia, Ángel Pérez, A. Rebbach, Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suárez, Toni Martínez, I. Diabate.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Álvaro Cortés, Pau Cubarsí, J. Koundé, Marc Bernal, Marc Casadó, M. Rashford, Dani Olmo, R. Bardghji, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Alavés Barcelone ?
José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Alavés Barcelone ?
Vitoria-Gasteiz accueille le match au Estadio de Mendizorroza.
- Quelle est la date et l'heure du match Alavés Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 mai 2026, coup d'envoi 21:30.