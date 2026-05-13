Match Alavés - Barcelone en direct commenté

36e journée de Liga - mercredi 13 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Alavés et Barcelone (Liga, 36e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Liga entre Alavés et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 13 mai 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Alavés et Barcelone.