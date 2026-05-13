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16'
Liga 2025/2026 36e journée
Alavés
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Barcelone
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Classement live 1 Barcelone 92 19 Alavés 38
Possession 74% Barcelone Alavés
Compositions Alavés 4-4-2 Barcelone 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 ALA N NUL 2 BAR
232 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/2 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Álvaro Cortés 2/2 100%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
5% 1 Victoire 15% 3 Nuls 80% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Lucas Boyé Lucas Boyé Ischio-jambiers Calebe Calebe Blessure à la cuisse Denis Suárez Denis Suárez Blessure musculaire Raúl Fernández Raúl Fernández Inconnu Facundo Garcés Facundo Garcés Conduite répréhensible
Lamine Yamal Lamine Yamal Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Raphinha Raphinha Accumulation de cartons jaunes

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LucienSocios13 21:36 oué s'est bizares s'est bien pour evité les qatarisien qui celebre le titre s'est mieux 1 Répondre
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Match Alavés - Barcelone en direct commenté

36e journée de Liga - mercredi 13 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Alavés et Barcelone (Liga, 36e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Liga entre Alavés et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 13 mai 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Alavés et Barcelone.

Arbitres

José María Sánchez Martínez arbitre principal
0.3
4.5
Moyenne de cartons par match sur 15 matchs arbitrés
Juan José López Mir arbitre assistant
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Francisco Crespo Puente quatrième arbitre
Pablo González Fuertes arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Mendizorroza Vitoria-Gasteiz
Estadio de Mendizorroza
  • Année de construction : 1924
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 19840
  • Affluence moyenne : 12299
  • Affluence maximum : 19840
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 13 mai 2026 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 36
Diffusion beIN SPORTS 2
Code ALA-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Alavés
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Alavés et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 mai 2026 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Alavés Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Alavés et Barcelone ?

Alavés : le coach Quique Sánchez Flores a choisi une formation en 4-4-2 : Antonio Sivera, Víctor Parada, V. Koski, N. Tenaglia, Ángel Pérez, A. Rebbach, Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suárez, Toni Martínez, I. Diabate.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Álvaro Cortés, Pau Cubarsí, J. Koundé, Marc Bernal, Marc Casadó, M. Rashford, Dani Olmo, R. Bardghji, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Alavés Barcelone ?

José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Alavés Barcelone ?

Vitoria-Gasteiz accueille le match au Estadio de Mendizorroza.

Quelle est la date et l'heure du match Alavés Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 mai 2026, coup d'envoi 21:30.

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