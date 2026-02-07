Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 21e journée
Nantes
0 - 1
39'
Lyon
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
25'
0 - 1
(PD Afonso Moreira) P. Šulc
Voir le live commenté
Classement live 3 Lyon 42 16 Nantes 14
Possession 60% Lyon Nantes
Tirs 4 4 5 0 3 8
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Nantes 0
Compositions Nantes 3-4-2-1 Lyon 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Endrick 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Endrick 3
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Nantes Mostafa Mohamed 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Matthis Abline 4/5 80% #2 Logo Nantes Dehmaine Tabibou 5/8 63% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 5/9 56%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 2/2 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Mostafa Mohamed 0/7 0% #2 Logo Lyon Endrick 0/7 0% #3 Logo Nantes Fabien Centonze 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Mostafa Mohamed 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 33/35 94% #2 Logo Lyon Clinton Mata 38/41 93% #3 Logo Lyon Tyler Morton 31/35 89%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
17% 37% 46%
Série en cours
D
D
D
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
14% 6 Victoires 21% 9 Nuls 64% 27 Victoires

Blessures & suspensions

Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Bahmed Deuff Bahmed Deuff Inconnu Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu
Corentin Tolisso Corentin Tolisso Blessure musculaire Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Inconnu Orel Mangala Orel Mangala Inconnu Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Match Nantes - Lyon en direct commenté

21e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 7 février 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et Lyon.

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.3
3.8
Moyenne de cartons par match sur 8 matchs arbitrés
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Brendan Roffet quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Mehdi Mokhtari arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Nantes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
  • Année de construction : 1984
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 38285
  • Affluence moyenne : 20338
  • Affluence maximum : 36609
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 07 février 2026 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 21
Diffusion Ligue 1+
Code FCN-OL
Zone France
Équipe à domicile Nantes
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Top commentaires
Comparer les stats du match
