Match Nantes - Lyon en direct commenté
21e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 7 février 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et Lyon.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nantes et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 février 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nantes et Lyon ?
Nantes : le coach A. Kantari a choisi une formation en 3-4-2-1 : Anthony Lopes, N. Cozza, Ali Youssif, K. Amian, D. Tabibou, J. Lepenant, M. Kaba, F. Centonze, M. Abline, R. Cabella, Mostafa Mohamed.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, T. Tessmann, N. Nartey, Afonso Moreira, P. Šulc, Endrick.
- Qui arbitre le match Nantes Lyon ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nantes Lyon ?
Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.
- Quelle est la date et l'heure du match Nantes Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 février 2026, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par P. Šulc 25'.