Match Arsenal - Liverpool en direct commenté
21e journée de Premier League - jeudi 8 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Liverpool (Premier League, 21e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Premier League entre Arsenal et Liverpool. Ce match aura lieu le jeudi 8 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Arsenal Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Liverpool ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, L. Trossard, V. Gyökeres, B. Saka.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz, D. Szoboszlai, J. Frimpong, C. Gakpo.
- Qui arbitre le match Arsenal Liverpool ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Liverpool ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.