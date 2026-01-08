Menu Rechercher
0 - 0
60'
Premier League 2025/2026 21e journée
Arsenal
0 - 0
MT : 0-0
60'
Liverpool
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT 360
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Arsenal 49 4 Liverpool 35
Possession 56% Arsenal Liverpool
Tirs 6 4 3 2 0 3
Compositions Arsenal 4-3-3 Liverpool 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ARS N NUL 2 LIV
508 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 2 #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 2 #3 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 5/5 100% #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 7/9 78% #3 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 2 #2 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 4/4 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 0/7 0% #2 Logo Liverpool FC Conor Bradley 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 30/31 97% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 35/37 95% #3 Logo Arsenal FC William Saliba 59/64 92%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 20

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
N
N
V
V
V
Rencontres précédentes
31% 16 Victoires 33% 17 Nuls 37% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Cristhian Mosquera Cristhian Mosquera Blessure à la cheville Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Blessure musculaire Max Dowman Max Dowman Blessure à la cheville Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cheville Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Hugo Ekitike Hugo Ekitike Ischio-jambiers Wataru Endo Wataru Endo Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers

Top commentaires

Leo Leleux 18:30 Aller Liverpool ! 1 Répondre
Voir tous les commentaires (7)

Match Arsenal - Liverpool en direct commenté

21e journée de Premier League - jeudi 8 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Liverpool (Premier League, 21e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Premier League entre Arsenal et Liverpool. Ce match aura lieu le jeudi 8 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Liverpool.

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0.1
3.6
Moyenne de cartons par match sur 17 matchs arbitrés
Gary Beswick arbitre assistant
Adam Nunn arbitre assistant
Simon Hooper quatrième arbitre
Daniel Robathan arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50258
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 87

Match en direct

Date 08 janvier 2026 21:00
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 21
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code ARS-LIV
Zone Angleterre
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Arsenal Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Liverpool ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, L. Trossard, V. Gyökeres, B. Saka.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz, D. Szoboszlai, J. Frimpong, C. Gakpo.

Qui arbitre le match Arsenal Liverpool ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Liverpool ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires

Leo Leleux 18:30 Aller Liverpool ! 1 Répondre
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier