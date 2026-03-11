Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
Bodø/Glimt
0 - 0
5'
Sporting
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Possession 83% Sporting Bodø/Glimt
Compositions Bodø/Glimt 4-3-3 Sporting 4-2-3-1
Blessures & suspensions

Fotis Ioannidis Fotis Ioannidis Blessure au genou Giorgi Kochorashvili Giorgi Kochorashvili Inconnu Rui Silva Rui Silva Inconnu Geovany Quenda Geovany Quenda Inconnu Ricardo Mangas Ricardo Mangas Blessure au genou

Match Bodø/Glimt - Sporting en direct commenté

8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 11 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bodø/Glimt et Sporting (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Bodø/Glimt et Sporting. Ce match aura lieu le mercredi 11 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bodø/Glimt et Sporting.

Arbitres

Ivan Kružliak arbitre principal
0
3.4
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Ján Pozor arbitre assistant
Branislav Hancko arbitre assistant
Michal Očenáš quatrième arbitre
Robert Schröder arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Aspmyra Stadion Bodø
Aspmyra Stadion
  • Année de construction : 1966
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 8270
  • Affluence moyenne : 4753
  • Affluence maximum : 8257
  • Affluence minimum : 200
  • % de remplissage : 58

Match en direct

Date 11 mars 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ SPORT
Code BOD-SCP
Zone Europe
Équipe à domicile Bodø / Glimt
Équipe à l'extérieur Sporting CP
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bodø/Glimt et Sporting en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Bodø/Glimt Sporting en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bodø/Glimt et Sporting ?

Bodø / Glimt : le coach K. Knutsen a choisi une formation en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, O. Blomberg.

Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Rui Silva, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, O. Diomande, G. Vagiannidis, João Simões, M. Hjulmand, Luis Guilherme, Trincão, Geny Catamo, L. Suárez.

Qui arbitre le match Bodø/Glimt Sporting ?

Ivan Kružliak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bodø/Glimt Sporting ?

Bodø accueille le match au Aspmyra Stadion.

Quelle est la date et l'heure du match Bodø/Glimt Sporting ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

