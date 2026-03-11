8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 11 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bodø/Glimt et Sporting (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Bodø/Glimt et Sporting. Ce match aura lieu le mercredi 11 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bodø/Glimt et Sporting.
Arbitres
Ivan Kružliakarbitre principal
0
3.4
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bodø/Glimt et Sporting en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
Où voir le match Bodø/Glimt Sporting en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Bodø/Glimt et Sporting ?
Bodø / Glimt : le coach K. Knutsen a choisi une formation en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, O. Blomberg.
Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Rui Silva, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, O. Diomande, G. Vagiannidis, João Simões, M. Hjulmand, Luis Guilherme, Trincão, Geny Catamo, L. Suárez.
Qui arbitre le match Bodø/Glimt Sporting ?
Ivan Kružliak est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Bodø/Glimt Sporting ?
Bodø accueille le match au Aspmyra Stadion.
Quelle est la date et l'heure du match Bodø/Glimt Sporting ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mars 2026, coup d'envoi 21:00.