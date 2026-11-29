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Match Lyon - Monaco en direct commenté
12e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 29 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 12e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Monaco. Ce match aura lieu le dimanche 29 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Monaco.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lyon Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Monaco ?
Olympique Lyonnais : le coach Carlos Vicens a choisi une formation en 3-4-3 : D. Greif, R. Kluivert, M. Niakhaté, F. Bacher, Abner Vinícius, C. Tolisso, T. Tessmann, Z. Athekame, K. Nakamura, K. Merah, E. Nuamah.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : L. Hrádecký, J. Teze, E. Dier, S. Sané, C. Mawissa, D. Zakaria, L. Camara, Vanderson, M. Abline, T. Minamino, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Lyon Monaco ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Monaco ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par K. Nakamura 15'.
- Qui a marqué des buts pour Monaco ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : M. Abline 23', Vanderson 71'.