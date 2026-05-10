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Match Barcelone - Real Madrid en direct commenté
35e journée de Liga - dimanche 10 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Real Madrid (Liga, 35e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 35e journée de Liga entre Barcelone et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Real Madrid.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Barcelone Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Real Madrid ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, M. Rashford, Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Fran García, Raúl Asencio, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, E. Camavinga, A. Tchouameni, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Gonzalo García.
- Qui arbitre le match Barcelone Real Madrid ?
Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Real Madrid ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : M. Rashford 9', Ferran Torres 18'.