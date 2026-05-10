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2 - 0
23'
Liga 2025/2026 35e journée
Barcelone
2 - 0
23'
Real Madrid
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
18'
2 - 0
Ferran Torres (PD Dani Olmo)
9'
1 - 0
M. Rashford
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Classement live 1 Barcelone 91 2 Real Madrid 77
Possession 52% Real Madrid Barcelone
Tirs 2 0 3 2 1 4
Grosses occasions créées 50% Barcelone 1 Real Madrid 1
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Real Madrid 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 RMA
1910 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 1
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 0/2 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2/2 100%

Analyse avant-match

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Série en cours
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N
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Rencontres précédentes
51% 31 Victoires 13% 8 Nuls 36% 22 Victoires

Blessures & suspensions

Lamine Yamal Lamine Yamal Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Federico Valverde Federico Valverde Blessure à la tête Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kylian Mbappé Kylian Mbappé Ischio-jambiers Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure à l'orteil Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse Arda Güler Arda Güler Ischio-jambiers

Top commentaires

Lionel Sebastien 20:23 lol je pense que tu as oublier le dernier match de cet arbitre lors du Barca réal de l’année dernière avec la main de Tchouameni et le but annuler de Fermin . Je crois que c’est cet même arbitre si je ne me trompe pas 😂 2 Répondre
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Match Barcelone - Real Madrid en direct commenté

35e journée de Liga - dimanche 10 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Real Madrid (Liga, 35e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 35e journée de Liga entre Barcelone et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Alejandro José Hernández Hernández arbitre principal
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
Marcos Cerdán Aguilar arbitre assistant
Sergio Escriche Guzmán quatrième arbitre
Raúl Martín González Francés arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 10 mai 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 35
Diffusion beIN SPORTS 1
Code BAR-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Barcelone Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Real Madrid ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, M. Rashford, Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Fran García, Raúl Asencio, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, E. Camavinga, A. Tchouameni, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Gonzalo García.

Qui arbitre le match Barcelone Real Madrid ?

Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Real Madrid ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : M. Rashford 9', Ferran Torres 18'.

Top commentaires

Lionel Sebastien 20:23 lol je pense que tu as oublier le dernier match de cet arbitre lors du Barca réal de l’année dernière avec la main de Tchouameni et le but annuler de Fermin . Je crois que c’est cet même arbitre si je ne me trompe pas 😂 2 Répondre
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