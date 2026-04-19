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2 - 1
88'
Premier League 2025/2026 33e journée
Man City
2 - 1
MT : 1-1
88'
Arsenal
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
65'
2 - 1
E. Haaland (PD N. O'Reilly)
mi-temps
1 - 1
18'
1 - 1
K. Havertz
16'
1 - 0
Cherki (PD Matheus Nunes)
Voir le live commenté
Classement live 1 Arsenal 70 2 Man City 67
Possession 62% Man City Arsenal
Tirs 15 10 5 5 3 8
Grosses occasions créées 67% Man City 2 Arsenal 1
Compositions Man City 4-2-3-1 Arsenal 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 MCI N NUL 2 ARS
693 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 1 #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 1 #3 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Kai Havertz 2/4 50% #2 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 3 #2 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 3
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 6 #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 6/7 86% #2 Logo Manchester City FC Rodri 9/12 75% #3 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Abdukodir Khusanov 3 #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2 #3 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 3/4 75% #2 Logo Manchester City FC Rodri 6/9 67% #3 Logo Arsenal FC Kai Havertz 4/8 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/5 0% #2 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 0/5 0% #3 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 0/4 0% #2 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Abdukodir Khusanov 39/42 93% #2 Logo Manchester City FC Rodri 61/66 92% #3 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 30/33 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
D
N
N
D
V
D
D
Rencontres précédentes
43% 23 Victoires 20% 11 Nuls 37% 20 Victoires

Blessures & suspensions

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet John Stones John Stones Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Joško Gvardiol Joško Gvardiol Fracture de la jambe Rodri Rodri Blessure au genou Rúben Dias Rúben Dias Ischio-jambiers Sávio Sávio Blessure au genou
Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Coup Mikel Merino Mikel Merino Blessure à la cheville Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Martin Ødegaard Martin Ødegaard Blessure au genou Noni Madueke Noni Madueke Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

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Maroc ** 17:53 Donna, le gardien le plus surcoté à avoir gagné la C1 7 Répondre
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Match Man City - Arsenal en direct commenté

33e journée de Premier League - dimanche 19 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Arsenal (Premier League, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Premier League entre Man City et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 19 avril 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Arsenal.

On en parle

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0.1
3.7
Moyenne de cartons par match sur 26 matchs arbitrés
Ian Hussin arbitre assistant
Gary Beswick arbitre assistant
Paul Tierney quatrième arbitre
Stuart Burt arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44382
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 19 avril 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion CANAL+
Code MCI-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 avril 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Man City Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Arsenal ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Rodri, Bernardo Silva, J. Doku, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, Cristhian Mosquera, D. Rice, Martín Zubimendi, N. Madueke, M. Ødegaard, E. Eze, K. Havertz.

Qui arbitre le match Man City Arsenal ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Arsenal ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 avril 2026, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : Cherki 16', E. Haaland 65'.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par K. Havertz 18'.

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