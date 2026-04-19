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Match Man City - Arsenal en direct commenté
33e journée de Premier League - dimanche 19 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Arsenal (Premier League, 33e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Premier League entre Man City et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 19 avril 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Arsenal.
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- 11:14
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 avril 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Man City Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Arsenal ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Rodri, Bernardo Silva, J. Doku, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, Cristhian Mosquera, D. Rice, Martín Zubimendi, N. Madueke, M. Ødegaard, E. Eze, K. Havertz.
- Qui arbitre le match Man City Arsenal ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Arsenal ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 avril 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : Cherki 16', E. Haaland 65'.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par K. Havertz 18'.