Match Man City - Arsenal en direct commenté

33e journée de Premier League - dimanche 19 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Arsenal (Premier League, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Premier League entre Man City et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 19 avril 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Arsenal.