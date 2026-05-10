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0 - 1
89'
Premier League 2025/2026 36e journée
West Ham
0 - 1
MT : 0-0
89'
Arsenal
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
83'
0 - 1
(PD M. Ødegaard) L. Trossard
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Classement live 1 Arsenal 79 18 West Ham 36
Possession 66% Arsenal West Ham
Tirs 7 4 11 3 4 15
Grosses occasions créées 50% West Ham 2 Arsenal 2
Compositions West Ham 3-4-3 Arsenal 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 WHU N NUL 2 ARS
236 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo West Ham Pablo Felipe 1 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 1 #3 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 2/3 67% #2 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 1/2 50% #3 Logo West Ham Mateus Fernandes 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2 #2 Logo West Ham Mateus Fernandes 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 3 #2 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 3 #3 Logo West Ham Crysencio Summerville 3
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/3 0% #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo West Ham Crysencio Summerville 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo West Ham Malick Diouf 7/7 100% #2 Logo Arsenal FC William Saliba 5/7 71% #3 Logo West Ham Konstantinos Mavropanos 6/9 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo West Ham Malick Diouf 4/4 100% #2 Logo West Ham Konstantinos Mavropanos 4/5 80% #3 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 0/4 0% #2 Logo West Ham Pablo Felipe 0/4 0% #3 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 0/3 0% #2 Logo West Ham Axel Disasi 0/2 0% #3 Logo West Ham Pablo Felipe 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC William Saliba 78/79 99% #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 36/37 97% #3 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 51/54 94%
Passes (%)
#1 Logo West Ham Mads Hermansen 12/32 38%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
N
V
D
V
V
N
V
D
Rencontres précédentes
20% 8 Victoires 17% 7 Nuls 63% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Konstantinos Mavropanos Konstantinos Mavropanos Blessure à la jambe Callum Wilson Callum Wilson Blessure à la cheville Max Kilman Max Kilman Blessure à l'épaule
Mikel Merino Mikel Merino Blessure à la cheville Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

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Shoota Babylone 18:38 J'espère sincèrement qu'Arsenal sera Champion devant City.. 5 Répondre
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Match West Ham - Arsenal en direct commenté

36e journée de Premier League - dimanche 10 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre West Ham et Arsenal (Premier League, 36e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre West Ham et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : West Ham et Arsenal.

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
0.1
3.7
Moyenne de cartons par match sur 28 matchs arbitrés
Ian Hussin arbitre assistant
Daniel Cook arbitre assistant
James Bell quatrième arbitre
Akil Howson arbitre VAR
Darren England arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

London Stadium London
London Stadium
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 62500
  • Affluence moyenne : 50659
  • Affluence maximum : 64472
  • % de remplissage : 82

Match en direct

Date 10 mai 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 36
Diffusion CANAL+
Code WHU-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile West Ham
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre West Ham et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match West Ham Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre West Ham et Arsenal ?

West Ham : le coach Nuno Espírito Santo a choisi une formation en 3-4-3 : M. Hermansen, K. Mavropanos, J. Todibo, A. Disasi, E. Diouf, T. Souček, Mateus Fernandes, A. Wan-Bissaka, C. Summerville, V. Castellanos, J. Bowen.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, M. Lewis-Skelly, D. Rice, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, V. Gyökeres.

Qui arbitre le match West Ham Arsenal ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match West Ham Arsenal ?

London accueille le match au London Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match West Ham Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par L. Trossard 83'.

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Shoota Babylone 18:38 J'espère sincèrement qu'Arsenal sera Champion devant City.. 5 Répondre
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