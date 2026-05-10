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Match West Ham - Arsenal en direct commenté
36e journée de Premier League - dimanche 10 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre West Ham et Arsenal (Premier League, 36e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre West Ham et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : West Ham et Arsenal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre West Ham et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match West Ham Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre West Ham et Arsenal ?
West Ham : le coach Nuno Espírito Santo a choisi une formation en 3-4-3 : M. Hermansen, K. Mavropanos, J. Todibo, A. Disasi, E. Diouf, T. Souček, Mateus Fernandes, A. Wan-Bissaka, C. Summerville, V. Castellanos, J. Bowen.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, M. Lewis-Skelly, D. Rice, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, V. Gyökeres.
- Qui arbitre le match West Ham Arsenal ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match West Ham Arsenal ?
London accueille le match au London Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match West Ham Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par L. Trossard 83'.