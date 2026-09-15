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0 - 2
MT
Liga 2026/2027 6e journée
Elche
0 - 2
MT
Real Madrid
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
mi-temps
0 - 2
33'
0 - 2
(PD Y. Diomandé) K. Mbappé
26'
0 - 1
A. Güler
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Classement live 2 Real Madrid 15 20 Elche 2
Possession 52% Elche Real Madrid
Tirs 5 4 5 1 3 8
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 2 Elche 0
Compositions Elche 3-4-3 Real Madrid 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 ELC N NUL 2 RMA
552 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 1 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Elche Tete Morente 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 2 #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 3 #2 Logo Elche Tete Morente 2 #3 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 2
Tirs (%)
#1 Logo Elche Abiel Alesio Osorio 0/2 0% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/2 0% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Elche Gonzalo Villar 6/10 60% #2 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Elche Federico Redondo 2 #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 2 #3 Logo Elche Germán Valera 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/4 0% #2 Logo Elche Abiel Alesio Osorio 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Ibrahima Konaté 28/30 93% #2 Logo Elche Víctor Chust 47/52 90%

Analyse avant-match

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Série en cours
N
D
D
D
N
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 23% 3 Nuls 77% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Bambo Diaby Bambo Diaby Inconnu Bambo Diaby Bambo Diaby Lésion du bassin Tete Morente Tete Morente Inconnu Matia Barzić Matia Barzić Blessure à la cuisse Martim Neto Martim Neto Blessure musculaire Rubén Sánchez Rubén Sánchez Inconnu Thomas Lemar Thomas Lemar Blessure musculaire
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse

Top commentaires

Aubin 22:15 Dire qu'il y'a un mec sur RMC sport qui a voulu donner des cours sur la technique de frappe de Mbappé c'est fou 2 Répondre
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Match Elche - Real Madrid en direct commenté

6e journée de Liga - mardi 15 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Elche et Real Madrid (Liga, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Liga entre Elche et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 15 septembre 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Elche et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Javier Martínez Nicolás arbitre assistant
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Pol Gòdia Solé quatrième arbitre
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR
Raúl Martínez Nosti arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Manuel Martínez Valero Elche
Estadio Manuel Martínez Valero
  • Année de construction : 1976
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31388
  • Affluence moyenne : 16694
  • Affluence maximum : 33069
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 15 septembre 2026 21:30
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN, Disney+
Code ELC-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Elche
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Elche et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 septembre 2026 à 21:30 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Elche Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Elche et Real Madrid ?

Elche : le coach M. Anselmi a choisi une formation en 3-4-3 : M. Dituro, Víctor Chust, F. Redondo, Buba Sangaré, R. Revivo, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Tete Morente, Germán Valera, A. Osorio, Martim Neto.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, T. Alexander-Arnold, A. Güler, A. Tchouameni, F. Valverde, Y. Diomandé, Vinícius Júnior, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Elche Real Madrid ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Elche Real Madrid ?

Elche accueille le match au Estadio Manuel Martínez Valero.

Quelle est la date et l'heure du match Elche Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 septembre 2026, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Güler 26', K. Mbappé 33'.

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