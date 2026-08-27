Menu Rechercher
1 - 0
39'
Liga 2026/2027 1re journée
Barcelone
1 - 0
39'
Bilbao
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
38'
1 - 0
Raphinha (PD Pedri)
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 6 19 Bilbao 0
Possession 70% Barcelone Bilbao
Tirs 7 5 0 2 0 0
Grosses occasions créées 100% Barcelone 2 Bilbao 0
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Bilbao 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 ATH
546 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Pedri 1 #2 Logo Barcelone Xavi Espart 1
Dribbles réussis
#1 Logo Athletic Bilbao Nico Williams 2 #2 Logo Athletic Bilbao Oihan Sancet 2 #3 Logo Athletic Bilbao Johaneko Louis-Jean 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Johaneko Louis-Jean 6/7 86% #2 Logo Barcelone Fermín López 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Athletic Bilbao Johaneko Louis-Jean 2
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 47/48 98% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 50/54 93% #3 Logo Barcelone Eric García 31/35 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
D
V
D
D
D
V
V
Rencontres précédentes
66% 39 Victoires 19% 11 Nuls 15% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Unai Eguiluz Unai Eguiluz Lésion du ligament croisé antérieur du genou Álex Padilla Álex Padilla Blessure au genou Gorka Guruzeta Gorka Guruzeta Appendicite Oihan Sancet Oihan Sancet Inconnu Oihan Sancet Oihan Sancet Maladie Yeray Álvarez Yeray Álvarez Blessure au genou Daniel Vivian Daniel Vivian Blessure à l'aine Nico Serrano Nico Serrano Blessure à l'épaule Yuri Berchiche Yuri Berchiche Carton rouge

Match Barcelone - Bilbao en direct commenté

1re journée de Liga - jeudi 27 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Bilbao (Liga, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Liga entre Barcelone et Bilbao. Ce match aura lieu le jeudi 27 août 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Bilbao.

On en parle

Arbitres

Miguel Ángel Ortiz Arias arbitre principal
Alejandro Estévez Iglesias arbitre assistant
José Antonio Garrido Romero arbitre assistant
Jorge Tárraga Lájara quatrième arbitre
Raúl Martín González Francés arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 27 août 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 1
Diffusion DAZN, Disney+
Code BAR-ATH
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Athletic Bilbao
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Bilbao en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 août 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Barcelone Bilbao en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Bilbao ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Marc Bernal, A. Gordon, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha.

Athletic Bilbao : de son côté, l'équipe dirigée par E. Terzić évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Unai Simón, J. Louis-Jean, Aymeric Laporte, Yeray, Hugo Rincón, Peio Canales, Mikel Jauregizar, Nico Williams, Oihan Sancet, I. Williams, Gorka Guruzeta.

Qui arbitre le match Barcelone Bilbao ?

Miguel Ángel Ortiz Arias est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Bilbao ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Bilbao ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 août 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Raphinha 38'.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier