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Match Barcelone - Bilbao en direct commenté
1re journée de Liga - jeudi 27 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Bilbao (Liga, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Liga entre Barcelone et Bilbao. Ce match aura lieu le jeudi 27 août 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Bilbao.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Bilbao en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 août 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Barcelone Bilbao en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Bilbao ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Marc Bernal, A. Gordon, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha.
Athletic Bilbao : de son côté, l'équipe dirigée par E. Terzić évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Unai Simón, J. Louis-Jean, Aymeric Laporte, Yeray, Hugo Rincón, Peio Canales, Mikel Jauregizar, Nico Williams, Oihan Sancet, I. Williams, Gorka Guruzeta.
- Qui arbitre le match Barcelone Bilbao ?
Miguel Ángel Ortiz Arias est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Bilbao ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Bilbao ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 août 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Raphinha 38'.