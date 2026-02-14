Notes des joueurs
Match Real Madrid - Real Sociedad en direct commenté
24e journée de Liga - samedi 14 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Real Sociedad (Liga, 24e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Liga entre Real Madrid et Real Sociedad. Ce match aura lieu le samedi 14 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Real Sociedad.
- Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Real Sociedad ?
Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 4-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Real Sociedad en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Madrid Real Sociedad en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Real Sociedad ?
Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-3-1-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, E. Camavinga, A. Tchouameni, F. Valverde, A. Güler, Vinícius Júnior, Gonzalo García.
Real Sociedad : de son côté, l'équipe dirigée par P. Matarazzo évolue dans un système de jeu en 4-4-1-1 : Álex Remiro, Aihen Muñoz, Igor Zubeldia, Jon Martín, J. Aramburu, Wesley, Y. Herrera, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.
- Qui arbitre le match Real Madrid Real Sociedad ?
Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Real Sociedad ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Real Sociedad ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Gonzalo García 5', Vinícius Júnior 25' (sp.) 48' (sp.), F. Valverde 31'.
- Qui a marqué le but pour Real Sociedad ?
Un seul but a été inscrit pour Real Sociedad par Mikel Oyarzabal 21' (sp.).