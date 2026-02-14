Menu Rechercher
4 - 1
terminé
Liga 2025/2026 24e journée
Real Madrid
4 - 1
MT : 3-1
terminé
Real Sociedad
Temps forts
48'
4 - 1
Vinícius Júnior (SP)
mi-temps
3 - 1
31'
3 - 1
F. Valverde (PD Álvaro Carreras)
25'
2 - 1
Vinícius Júnior (SP)
21'
1 - 1
(SP) Mikel Oyarzabal
5'
1 - 0
Gonzalo García (PD T. Alexander-Arnold)

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF T. Courtois 8.4 #2 Logo Real Madrid CF T. Alexander-Arnold 8.4 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8.4 Voir le classement complet
#1 Logo Real Madrid CF F. Valverde 8.1 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 7.9 #3 Logo Real Sociedad Jon Martín 7.6 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Real Madrid 60 8 Real Sociedad 31
Possession 52% Real Madrid Real Sociedad
Tirs 11 6 10 5 3 13
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 3 Real Sociedad 0
Compositions Real Madrid 4-3-1-2 Real Sociedad 4-4-1-1

Sondages

Qui est l'homme du match Real Madrid-Real Sociedad ?
- Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 RSO
459 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 1 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1 #3 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2/3 67% #2 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 2/4 50% #3 Logo Real Sociedad Aihen Muñoz 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Sociedad Beñat Turrientes 2
Fautes subies
#1 Logo Real Sociedad Yangel Herrera 4 #2 Logo Real Sociedad Jon Aramburu 3 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2
Ballons touchés
#1 Logo Real Sociedad Jon Gorrotxategi 101
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/2 0% #2 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Sociedad Jon Martín 5/6 83% #2 Logo Real Sociedad Yangel Herrera 8/12 67% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 4 #2 Logo Real Sociedad Jon Martín 3 #3 Logo Real Sociedad Igor Zubeldía 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Sociedad Jon Gorrotxategi 2/2 100% #2 Logo Real Sociedad Yangel Herrera 3/4 75% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/6 0% #2 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 0/5 0% #3 Logo Real Sociedad Pablo Marín 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 50/52 96% #2 Logo Real Sociedad Jon Gorrotxategi 88/92 96% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 70/74 95%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Sociedad Carlos Soler 4 #2 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 23 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 23 #3 Logo Real Sociedad Carlos Soler 20

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 23 #5 Logo Real Sociedad Mikel Oyarzabal 10 #10 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8 #20 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 6 #29 Logo Real Sociedad Brais Méndez 5 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
67% 28 Victoires 17% 7 Nuls 17% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Ischio-jambiers Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure au genou Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Raúl Asencio Raúl Asencio Maladie Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Ischio-jambiers
Ander Barrenetxea Ander Barrenetxea Blessure à la cuisse Alex Lebarbier Alex Lebarbier Blessure au genou Takefusa Kubo Takefusa Kubo Ischio-jambiers Unai Marrero Unai Marrero Blessure à l'épaule Arsen Zakharyan Arsen Zakharyan Blessure au mollet Luka Sučić Luka Sučić Blessure à l'aine Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou Aritz Elustondo Aritz Elustondo Blessure musculaire Brais Méndez Brais Méndez Carton rouge

Match Real Madrid - Real Sociedad en direct commenté

24e journée de Liga - samedi 14 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Real Sociedad (Liga, 24e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Liga entre Real Madrid et Real Sociedad. Ce match aura lieu le samedi 14 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Real Sociedad.

On en parle

Arbitres

Francisco José Hernández Maeso arbitre principal
0.2
2.4
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Iván Masso Granado arbitre assistant
Abraham Pérez Dapía arbitre assistant
Francisco García Riesgo quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61062
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 14 février 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 24
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 74176
Code RMA-RSO
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Real Sociedad
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Real Sociedad ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 4-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Real Sociedad en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Real Sociedad en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Real Sociedad ?

Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-3-1-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, E. Camavinga, A. Tchouameni, F. Valverde, A. Güler, Vinícius Júnior, Gonzalo García.

Real Sociedad : de son côté, l'équipe dirigée par P. Matarazzo évolue dans un système de jeu en 4-4-1-1 : Álex Remiro, Aihen Muñoz, Igor Zubeldia, Jon Martín, J. Aramburu, Wesley, Y. Herrera, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.

Qui arbitre le match Real Madrid Real Sociedad ?

Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Real Sociedad ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Real Sociedad ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Gonzalo García 5', Vinícius Júnior 25' (sp.) 48' (sp.), F. Valverde 31'.

Qui a marqué le but pour Real Sociedad ?

Un seul but a été inscrit pour Real Sociedad par Mikel Oyarzabal 21' (sp.).

