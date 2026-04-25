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Match Angers - PSG en direct commenté
31e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angers et PSG (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Angers et PSG. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angers et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angers et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 19:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Angers et PSG ?
Angers SCO : le coach A. Dujeux a choisi une formation en 3-5-2 : H. Koffi, J. Lefort, E. Biumla, A. Bamba, J. Ekomié, B. van den Boomen, P. Capelle, H. Belkebla, L. Raolisoa, A. Sbaï, P. Peter.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Beraldo, S. Mayulu, B. Barcola, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In.
- Qui arbitre le match Angers PSG ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Angers PSG ?
Angers accueille le match au Stade Raymond Kopa.
- Quelle est la date et l'heure du match Angers PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Lee Kang-In 7', S. Mayulu 38', Beraldo 52'.