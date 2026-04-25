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0 - 3
79'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 31e journée
Angers
0 - 3
MT : 0-2
79'
PSG
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
74'
Gonçalo Ramos
52'
0 - 3
(PD Lee Kang-In) Beraldo
mi-temps
0 - 2
38'
0 - 2
(PD Beraldo) S. Mayulu
7'
0 - 1
Lee Kang-In
Voir le live commenté
Côtes du match 1 100.0 N 30.0 2 1.01 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 69 13 Angers 34
Possession 76% PSG Angers
Tirs 3 3 6 0 9 15
Grosses occasions créées 80% PSG 4 Angers 1
Compositions Angers 3-5-2 PSG 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
ANG
NUL
PSG
1 100 N 30 2 1.01
382 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 3 #2 Logo Angers Amine Sbaï 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2/3 67% #3 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 3 #2 Logo Angers Lillian Rao-Lisoa 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 3
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 121 #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 102
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Angers Jacques Ekomié 5/5 100% #2 Logo Angers Lillian Rao-Lisoa 6/8 75% #3 Logo Angers Haris Belkebla 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Angers Lillian Rao-Lisoa 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/6 0% #2 Logo Angers Emmanuel Biumla 0/5 0% #3 Logo Angers Pierrick Capelle 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Angers Pierrick Capelle 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Angers Lillian Rao-Lisoa 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 114/116 98% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 95/98 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 59/61 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 4

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
1% 23% 76%
Série en cours
N
D
N
D
D
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 5% 1 Nul 95% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Pierrick Capelle Pierrick Capelle Inconnu Carlens Arcus Carlens Arcus Blessure à la cuisse Louis Mouton Louis Mouton Maladie Louis Mouton Louis Mouton Blessure musculaire Yassine Belkhdim Yassine Belkhdim Blessure au bras Haris Belkebla Haris Belkebla Blessure au pied Marius Courcoul Marius Courcoul Inconnu Marius Louër Marius Louër Blessure à la cuisse Prosper Peter Prosper Peter Blessure à la cheville Abdoulaye Bamba Abdoulaye Bamba Blessure au mollet Ousmane Camara Ousmane Camara Entorse du tendon d'Achille Hervé Koffi Hervé Koffi Blessure au pied Djibirin Harouna Djibirin Harouna Blessure à la cheville
Vitinha Vitinha Blessure au talon Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 18:58 Objectif 6 points d'avance Et de la confiance pour les subs Bon match à tous Et allez Paris 🔴🏆🔵 7 Répondre
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Match Angers - PSG en direct commenté

31e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angers et PSG (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Angers et PSG. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angers et PSG.

On en parle

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0.5
3.5
Moyenne de cartons par match sur 15 matchs arbitrés
Ludovic Reyes arbitre assistant
Christophe Mouysset arbitre assistant
Eddy Rosier quatrième arbitre
Thomas Léonard arbitre VAR
Cédric Dos Santos arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Raymond Kopa Angers
Stade Raymond Kopa
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 19000
  • Affluence moyenne : 9759
  • Affluence maximum : 17325
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 25 avril 2026 19:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 31
Diffusion Ligue 1+
Code ANG-PSG
Zone France
Équipe à domicile Angers SCO
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angers et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 19:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Angers et PSG ?

Angers SCO : le coach A. Dujeux a choisi une formation en 3-5-2 : H. Koffi, J. Lefort, E. Biumla, A. Bamba, J. Ekomié, B. van den Boomen, P. Capelle, H. Belkebla, L. Raolisoa, A. Sbaï, P. Peter.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Beraldo, S. Mayulu, B. Barcola, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In.

Qui arbitre le match Angers PSG ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Angers PSG ?

Angers accueille le match au Stade Raymond Kopa.

Quelle est la date et l'heure du match Angers PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Lee Kang-In 7', S. Mayulu 38', Beraldo 52'.

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