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Match Betis - Real Madrid en direct commenté
32e journée de Liga - vendredi 24 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Real Madrid (Liga, 32e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Liga entre Betis et Real Madrid. Ce match aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Real Madrid.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 avril 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Betis Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Real Madrid ?
Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-2-3-1 : Álvaro Vallés, R. Rodríguez, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín, S. Amrabat, Álvaro Fidalgo, A. Ezzalzouli, Pablo Fornals, Antony, C. Bakambu.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Lunin, F. Mendy, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, Thiago Pitarch, F. Valverde, Vinícius Júnior, J. Bellingham, Brahim Díaz, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Betis Real Madrid ?
César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Betis Real Madrid ?
Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.
- Quelle est la date et l'heure du match Betis Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 avril 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Vinícius Júnior 17'.