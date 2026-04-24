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0 - 1
18'
Liga 2025/2026 32e journée
Betis
0 - 1
18'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
17'
0 - 1
Vinícius Júnior
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Classement live 2 Real Madrid 76 5 Betis 49
Possession 61% Real Madrid Betis
Tirs 0 0 3 0 2 5
Compositions Betis 4-2-3-1 Real Madrid 4-2-3-1
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Blessures & suspensions

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Junior Firpo Junior Firpo Ischio-jambiers Junior Firpo Junior Firpo Blessure musculaire Ezequiel Ávila Ezequiel Ávila Ischio-jambiers Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Aitor Ruibal Aitor Ruibal Blessure à la jambe Ángel Ortiz Ángel Ortiz Blessure à l'épaule
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Thibaut Courtois Thibaut Courtois Blessure à la cuisse Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Arda Güler Arda Güler Ischio-jambiers

Match Betis - Real Madrid en direct commenté

32e journée de Liga - vendredi 24 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Real Madrid (Liga, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Liga entre Betis et Real Madrid. Ce match aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

César Soto Grado arbitre principal
Rubén Becerril Gómez arbitre assistant
Carlos Álvarez Fernández arbitre assistant
Aimar Velasco Arbaiza quatrième arbitre
Alejandro José Hernández Hernández arbitre VAR
Pablo González Fuertes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio La Cartuja de Sevilla Sevilla
Estadio La Cartuja de Sevilla
  • Année de construction : 1999
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 72000
  • Affluence moyenne : 22101
  • Affluence maximum : 67447
  • % de remplissage : 36

Match en direct

Date 24 avril 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 32
Diffusion beIN SPORTS 1
Code BET-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Bétis
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 avril 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Betis Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Real Madrid ?

Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-2-3-1 : Álvaro Vallés, R. Rodríguez, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín, S. Amrabat, Álvaro Fidalgo, A. Ezzalzouli, Pablo Fornals, Antony, C. Bakambu.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Lunin, F. Mendy, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, Thiago Pitarch, F. Valverde, Vinícius Júnior, J. Bellingham, Brahim Díaz, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Betis Real Madrid ?

César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Betis Real Madrid ?

Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.

Quelle est la date et l'heure du match Betis Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Vinícius Júnior 17'.

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