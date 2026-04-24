Match Betis - Real Madrid en direct commenté

32e journée de Liga - vendredi 24 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Real Madrid (Liga, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Liga entre Betis et Real Madrid. Ce match aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Real Madrid.