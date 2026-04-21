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Match Real Madrid - Alavés en direct commenté
33e journée de Liga - mardi 21 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Alavés (Liga, 33e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Liga entre Real Madrid et Alavés. Ce match aura lieu le mardi 21 avril 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Alavés.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Alavés en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 avril 2026 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Madrid Alavés en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Alavés ?
Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-3-3 : A. Lunin, Álvaro Carreras, Éder Militão, Dean Huijsen, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, K. Mbappé, A. Güler.
Alavés : de son côté, l'équipe dirigée par Quique Sánchez Flores évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Antonio Sivera, Víctor Parada, N. Tenaglia, Jonny, Y. Lekhedim, Ángel Pérez, Denis Suárez, Jon Guridi, Antonio Blanco, Toni Martínez, L. Boyé.
- Qui arbitre le match Real Madrid Alavés ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Alavés ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Alavés ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 avril 2026, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 30'.