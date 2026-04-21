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1 - 0
45'
Liga 2025/2026 33e journée
Real Madrid
1 - 0
45'
Alavés
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
30'
1 - 0
K. Mbappé
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 73 17 Alavés 33
Possession 66% Real Madrid Alavés
Tirs 13 10 4 3 2 6
Compositions Real Madrid 4-3-3 Alavés 5-3-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 ALA
519 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Alavés Toni Martínez 2/3 67% #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 3 #2 Logo Alavés Lucas Boyé 2 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 0/2 0% #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Alavés Lucas Boyé 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 5/5 100% #2 Logo Alavés Nahuel Tenaglia 5/6 83% #3 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 5/6 83%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 3/3 100% #2 Logo Alavés Víctor Parada 2/2 100% #3 Logo Alavés Nahuel Tenaglia 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Alavés Lucas Boyé 0/14 0% #2 Logo Alavés Jon Guridi 0/5 0% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Alavés Lucas Boyé 0/4 0% #2 Logo Alavés Jon Guridi 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Alavés Antonio Blanco 30/30 100% #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 47/49 96% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 40/42 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 21

Analyse avant-match

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Série en cours
D
N
D
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V
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N
V
N
D
Rencontres précédentes
89% 17 Victoires 0% 0 Nul 11% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Thibaut Courtois Thibaut Courtois Blessure à la cuisse Raúl Asencio Raúl Asencio Maladie Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu
Carlos Benavídez Carlos Benavídez Blessure musculaire Calebe Calebe Blessure à la cuisse Denis Suárez Denis Suárez Blessure musculaire Raúl Fernández Raúl Fernández Inconnu Facundo Garcés Facundo Garcés Conduite répréhensible Abderrahmane Rebbach Abderrahmane Rebbach Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Maroc ** 22:23 Je ne sais plus quoi penser de Militão...., c'est quoi 2 matchs de 90 minutes pour 90 jours à l'infirmerie ? Pérez a intérêt à sortir l'argent pour un vrai défenseur et un vrai milieu, sinon on peut déjà faire un trait sur la saison 2026-2027. 1 Répondre
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Match Real Madrid - Alavés en direct commenté

33e journée de Liga - mardi 21 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Alavés (Liga, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Liga entre Real Madrid et Alavés. Ce match aura lieu le mardi 21 avril 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Alavés.

On en parle

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
Diego Barbero Sevilla arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Manuel Camacho Garrote quatrième arbitre
Raúl Martín González Francés arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61048
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 21 avril 2026 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion beIN SPORTS 2
Code RMA-ALA
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Alavés
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Alavés en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 avril 2026 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Alavés en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Alavés ?

Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-3-3 : A. Lunin, Álvaro Carreras, Éder Militão, Dean Huijsen, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, K. Mbappé, A. Güler.

Alavés : de son côté, l'équipe dirigée par Quique Sánchez Flores évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Antonio Sivera, Víctor Parada, N. Tenaglia, Jonny, Y. Lekhedim, Ángel Pérez, Denis Suárez, Jon Guridi, Antonio Blanco, Toni Martínez, L. Boyé.

Qui arbitre le match Real Madrid Alavés ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Alavés ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Alavés ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 avril 2026, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 30'.

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Maroc ** 22:23 Je ne sais plus quoi penser de Militão...., c'est quoi 2 matchs de 90 minutes pour 90 jours à l'infirmerie ? Pérez a intérêt à sortir l'argent pour un vrai défenseur et un vrai milieu, sinon on peut déjà faire un trait sur la saison 2026-2027. 1 Répondre
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