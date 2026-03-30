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Match France U21 - Islande U21 en direct commenté
Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - lundi 30 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France U21 et Islande U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre France U21 et Islande U21. Ce match aura lieu le lundi 30 mars 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France U21 et Islande U21.
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FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France U21 et Islande U21 en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 mars 2026 à 19:00 sur YouTube.
- Où voir le match France U21 Islande U21 en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France U21 et Islande U21 ?
France U21 : le coach G. Baticle a choisi une formation en 4-3-3 : R. Risser, C. Mawissa, N. Zézé, L. Yoro, J. Canvot, A. Bouaddi, L. Ugochukwu, M. Coulibaly, N. Lebreton, S. NGoura, D. Tabibou.
Islande U21 : de son côté, l'équipe dirigée par L. Gunnarsson évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : L. Petersson, D. Kristjánsson, N. Arnórsson, L. Róbertsson, H. Þórhallsson, R. Þorkelsson, K. Kjartansson, G. Þórðarson, Á. Þorsteinsson, D. Guðjohnsen, V. Daðason.
- Qui arbitre le match France U21 Islande U21 ?
Mervan Bejtullahu est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France U21 Islande U21 ?
Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.
- Quelle est la date et l'heure du match France U21 Islande U21 ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 mars 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué des buts pour France U21 ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France U21 : N. Lebreton 10', N. Zézé 29'.
- Qui a marqué le but pour Islande U21 ?
Un seul but a été inscrit pour Islande U21 par D. Guðjohnsen 24' (sp.).