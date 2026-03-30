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2 - 1
79'
Éliminatoires Euro U21 2027 Albania/Serbia Groupe C
France U21
2 - 1
MT : 2-1
79'
Islande U21
Diffusé sur YouTube
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
2 - 1
29'
2 - 1
N. Zézé
24'
1 - 1
(SP) D. Guðjohnsen
10'
1 - 0
N. Lebreton (PD D. Tabibou)
Voir le live commenté
Classement live 1 France U21 16 2 Islande U21 11
Compositions France U21 4-3-3 Islande U21 4-4-2
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Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
N
V
V
V
V
V
N
N
Rencontres précédentes
67% 2 Victoires 0% 0 Nul 33% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure au mollet Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Dayann Methalie Dayann Methalie Inconnu

Match France U21 - Islande U21 en direct commenté

Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - lundi 30 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France U21 et Islande U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre France U21 et Islande U21. Ce match aura lieu le lundi 30 mars 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France U21 et Islande U21.

On en parle

Arbitres

Mervan Bejtullahu arbitre principal
Lumturije Muhadri arbitre assistant
Zgjim Rahimi arbitre assistant
Eridon Podvorica quatrième arbitre

Lieu du match

Stade de l'Abbé Deschamps Auxerre
Stade de l'Abbé Deschamps
  • Année de construction : 1918
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17897
  • Affluence moyenne : 9363
  • Affluence maximum : 20005
  • % de remplissage : 41

Match en direct

Date 30 mars 2026 19:00
Compétition Éliminatoires Euro U21
Saison 2027 Albania/Serbia
Phase Phase de poules - Groupe C
Diffusion YouTube
Code FRA-ISL
Zone Europe
Équipe à domicile France U21
Équipe à l'extérieur Islande U21
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France U21 et Islande U21 en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 mars 2026 à 19:00 sur YouTube.

Où voir le match France U21 Islande U21 en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France U21 et Islande U21 ?

France U21 : le coach G. Baticle a choisi une formation en 4-3-3 : R. Risser, C. Mawissa, N. Zézé, L. Yoro, J. Canvot, A. Bouaddi, L. Ugochukwu, M. Coulibaly, N. Lebreton, S. NGoura, D. Tabibou.

Islande U21 : de son côté, l'équipe dirigée par L. Gunnarsson évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : L. Petersson, D. Kristjánsson, N. Arnórsson, L. Róbertsson, H. Þórhallsson, R. Þorkelsson, K. Kjartansson, G. Þórðarson, Á. Þorsteinsson, D. Guðjohnsen, V. Daðason.

Qui arbitre le match France U21 Islande U21 ?

Mervan Bejtullahu est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France U21 Islande U21 ?

Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.

Quelle est la date et l'heure du match France U21 Islande U21 ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 mars 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué des buts pour France U21 ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France U21 : N. Lebreton 10', N. Zézé 29'.

Qui a marqué le but pour Islande U21 ?

Un seul but a été inscrit pour Islande U21 par D. Guðjohnsen 24' (sp.).

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