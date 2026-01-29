Menu Rechercher
0 - 0
57'
UEFA Europa League 2025/2026 8e journée
Lille
0 - 0
MT : 0-0
57'
Fribourg
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 3 Fribourg 18 21 Lille 10
Possession 61% Lille Fribourg
Compositions Lille 4-4-2 Fribourg 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 LOSC N NUL 2 FRI
228 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Tiago Santos 3 #2 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 3 #3 Logo Lille Hákon Haraldsson 2
Tirs (%)
#1 Logo Fribourg Junior Adamu 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 5/5 100% #2 Logo Lille Nathan Ngoy 4/5 80% #3 Logo Fribourg Niklas Beste 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 2 #2 Logo Lille Nathan Ngoy 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fribourg Yuito Suzuki 2/2 100% #2 Logo Fribourg Johan Manzambi 2/3 67% #3 Logo Lille Benjamin André 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Fribourg Junior Adamu 0/9 0% #2 Logo Fribourg Johan Manzambi 4/10 40%
Dribbles subis
#1 Logo Fribourg Johan Manzambi 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fribourg Junior Adamu 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Fribourg Bruno Ifechukwu Ogbus 39/41 95% #2 Logo Lille Hákon Haraldsson 28/30 93% #3 Logo Lille Nathan Ngoy 46/51 90%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
D
D
D
V
V
N
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure musculaire André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Lésion du bassin Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe
Lukas Kübler Lukas Kübler Ischio-jambiers Matthias Ginter Matthias Ginter Entorse du tendon d'Achille Philipp Lienhart Philipp Lienhart Blessure musculaire Cyriaque Irié Cyriaque Irié Maladie Eren Dinkçi Eren Dinkçi Blessure musculaire

Top commentaires

Guilhermino Morais 21:01 Bon match à tous. 4 Répondre
Voir tous les commentaires (22)

Match Lille - Fribourg en direct commenté

8e journée de UEFA Europa League - jeudi 29 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Fribourg (UEFA Europa League, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de UEFA Europa League entre Lille et Fribourg. Ce match aura lieu le jeudi 29 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Fribourg.

Arbitres

Damian Sylwestrzak arbitre principal
0
4
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Adam Karasewicz arbitre assistant
Pawel Sokolnicki arbitre assistant
Łukasz Kuźma quatrième arbitre
Fedayi San arbitre VAR
Piotr Lasyk arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33474
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 29 janvier 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 8
Diffusion CANAL+
Code LOSC-FRI
Zone Europe
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Fribourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Fribourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Lille Fribourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Fribourg ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-4-2 : B. Özer, C. Verdonk, N. Ngoy, A. Mandi, Tiago Santos, Félix Correia, A. Bouaddi, B. André, N. Mukau, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson.

Fribourg : de son côté, l'équipe dirigée par J. Schuster évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : N. Atubolu, C. Günter, B. Ogbus, M. Ginter, P. Treu, J. Manzambi, M. Eggestein, V. Grifo, Y. Suzuki, N. Beste, J. Adamu.

Qui arbitre le match Lille Fribourg ?

Damian Sylwestrzak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Fribourg ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Fribourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires

Guilhermino Morais 21:01 Bon match à tous. 4 Répondre
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier