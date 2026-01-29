Prono
Match Lille - Fribourg en direct commenté
8e journée de UEFA Europa League - jeudi 29 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Fribourg (UEFA Europa League, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de UEFA Europa League entre Lille et Fribourg. Ce match aura lieu le jeudi 29 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Fribourg.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Fribourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Lille Fribourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Fribourg ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-4-2 : B. Özer, C. Verdonk, N. Ngoy, A. Mandi, Tiago Santos, Félix Correia, A. Bouaddi, B. André, N. Mukau, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson.
Fribourg : de son côté, l'équipe dirigée par J. Schuster évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : N. Atubolu, C. Günter, B. Ogbus, M. Ginter, P. Treu, J. Manzambi, M. Eggestein, V. Grifo, Y. Suzuki, N. Beste, J. Adamu.
- Qui arbitre le match Lille Fribourg ?
Damian Sylwestrzak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Fribourg ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Fribourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.