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1 - 1
55'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 31e journée
Rennes
1 - 1
MT : 1-1
55'
Nantes
Diffusé sur Ligue 1+ 4
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
41'
1 - 1
(PD N. Cozza) I. Ganago
8'
1 - 0
E. Lepaul (SP)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.63 N 3.23 2 6.40 betclic Bonus 100€
Classement live 5 Rennes 54 17 Nantes 21
Possession 66% Rennes Nantes
Tirs 7 4 6 3 4 10
Grosses occasions créées 67% Rennes 2 Nantes 1
Compositions Rennes 4-3-3 Nantes 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
SRFC
NUL
FCN
1 1.63 N 3.23 2 6.4
164 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 1 #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 1 #3 Logo Nantes Frédéric Guilbert 1
Tirs (%)
#1 Logo Nantes Frédéric Guilbert 1/2 50% #2 Logo Nantes Nicolas Cozza 1/2 50% #3 Logo Nantes Ignatius Ganago 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 3 #2 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 2 #3 Logo Nantes Johann Lepenant 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 3 #2 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Johann Lepenant 6/7 86% #2 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 4/6 67% #3 Logo Nantes Mohamed Kaba 7/11 64%
Interceptions
#1 Logo Nantes Ibrahima Sissoko 2 #2 Logo Nantes Mohamed Kaba 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Ignatius Ganago 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 0/7 0% #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 0/6 0% #3 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 37/38 97% #2 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 41/44 93% #3 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 40/45 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Nantes Johann Lepenant 4

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
57% 29% 14%
Série en cours
V
V
V
N
D
D
N
N
N
D
Rencontres précédentes
51% 22 Victoires 21% 9 Nuls 28% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure musculaire Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Lucas Rosier Lucas Rosier Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville
Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Francis Coquelin Francis Coquelin Blessure à la cuisse Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Kelvin Amian Kelvin Amian Lésion du bassin Tylel Tati Tylel Tati Blessure à la cuisse Fabien Centonze Fabien Centonze Blessure au genou Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

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PHENIX 18:01 Non aucune raclée pour l'instant c'est le derby de la Loire çà peut terminer par un nul 1 Répondre
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Match Rennes - Nantes en direct commenté

31e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Nantes. Ce match aura lieu le dimanche 26 avril 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Nantes.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.2
3.2
Moyenne de cartons par match sur 17 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Hicham Zakrani arbitre assistant
Alexandre Perreau Niel quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21089
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 26 avril 2026 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 31
Diffusion Ligue 1+ 4
Code SRFC-FCN
Zone France
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur Nantes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Nantes en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 avril 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.

Où voir le match Rennes Nantes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Nantes ?

Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-3 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Aït Boudlal, A. Seidu, M. Camara, V. Rongier, L. Blas, E. Lepaul, B. Embolo, Mousa Al-Tamari.

Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par V. Halilhodžić évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Anthony Lopes, D. Machado, N. Cozza, Ali Youssif, F. Guilbert, L. Leroux, J. Lepenant, I. Sissoko, M. Kaba, I. Ganago, M. Abline.

Qui arbitre le match Rennes Nantes ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes Nantes ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes Nantes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 avril 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué le but pour Rennes ?

Un seul but a été inscrit pour Rennes par E. Lepaul 8' (sp.).

Qui a marqué le but pour Nantes ?

Un seul but a été inscrit pour Nantes par I. Ganago 41'.

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