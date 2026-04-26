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Match Rennes - Nantes en direct commenté
31e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Nantes. Ce match aura lieu le dimanche 26 avril 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Nantes.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Nantes en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 avril 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.
- Où voir le match Rennes Nantes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Nantes ?
Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-3 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Aït Boudlal, A. Seidu, M. Camara, V. Rongier, L. Blas, E. Lepaul, B. Embolo, Mousa Al-Tamari.
Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par V. Halilhodžić évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Anthony Lopes, D. Machado, N. Cozza, Ali Youssif, F. Guilbert, L. Leroux, J. Lepenant, I. Sissoko, M. Kaba, I. Ganago, M. Abline.
- Qui arbitre le match Rennes Nantes ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes Nantes ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes Nantes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 avril 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué le but pour Rennes ?
Un seul but a été inscrit pour Rennes par E. Lepaul 8' (sp.).
- Qui a marqué le but pour Nantes ?
Un seul but a été inscrit pour Nantes par I. Ganago 41'.