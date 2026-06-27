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1 - 1
51'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Algérie
1 - 1
MT : 1-1
51'
Autriche
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
45'
1 - 1
R. Belghali (PD R. Mahrez)
28'
0 - 1
M. Arnautović
Voir le live commenté
Côtes en live 1 4.40 N 1.70 2 3.35 winamax bonus 100€
Classement live 2 Autriche 4 3 Algérie 4
Possession 58% Algérie Autriche
Tirs 8 6 4 2 1 5
Grosses occasions créées 50% Algérie 1 Autriche 1
Compositions Algérie 4-2-3-1 Autriche 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
ALG
NUL
AUT
1 3.4 N 2.05 2 3.55
747 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Algérie Rafik Belghali 1 #2 Flag Autriche David Alaba 1
Tirs (%)
#1 Flag Algérie Rafik Belghali 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Algérie Ibrahim Maza 4 #2 Flag Algérie Jaouen Hadjam 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Autriche Romano Schmid 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Algérie Ibrahim Maza 5/5 100% #2 Flag Algérie Jaouen Hadjam 4/6 67% #3 Flag Autriche Stefan Posch 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag Autriche Stefan Posch 4 #2 Flag Autriche Phillipp Mwene 3 #3 Flag Autriche Marcel Sabitzer 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Autriche Stefan Posch 4/4 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Autriche Romano Schmid 0/7 0% #2 Flag Autriche Marcel Sabitzer 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Autriche Romano Schmid 3
Passes (%)
#1 Flag Autriche David Alaba 44/45 98% #2 Flag Algérie Aïssa Mandi 44/46 96% #3 Flag Algérie Farès Chaïbi 41/43 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
39% 23% 38%
Série en cours
V
D
V
V
N
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Farès Chaïbi Farès Chaïbi Maladie Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire
Carney Chukwuemeka Carney Chukwuemeka Maladie Marko Arnautović Marko Arnautović Blessure musculaire Paul Wanner Paul Wanner Blessure au mollet Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner Blessure à la cuisse Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner Blessure au genou Florian Grillitsch Florian Grillitsch Maladie Florian Grillitsch Florian Grillitsch Inconnu

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The truth 04:47 Allez l’Algerie!! A fond derrière les équipes du continent!!! 5 Répondre
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Match Algérie - Autriche en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - dimanche 28 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Autriche (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Algérie et Autriche. Ce match aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à 04:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Autriche.

On en parle

Arbitres

Ilgiz Tantashev arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Timur Gaynullin arbitre assistant
Andrey Tsapenko arbitre assistant
Katia Itzel García Mendoza quatrième arbitre
Shaun Evans arbitre VAR
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Kansas City Stadium Kansas City, Missouri
Kansas City Stadium
  • Année de construction : 1972
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 69045
  • Affluence moyenne : 70084
  • Affluence maximum : 72610
  • Affluence minimum : 68598
  • % de remplissage : 96

Match en direct

Date 28 juin 2026 04:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe J - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ALG-AUT
Zone International
Équipe à domicile Algérie
Équipe à l'extérieur Autriche
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Autriche en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 juin 2026 à 04:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Algérie Autriche en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Autriche ?

Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-2-3-1 : O. Benbot, J. Hadjam, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, N. Bentaleb, H. Aouar, F. Chaïbi, I. Maza, R. Mahrez, A. Gouiri.

Autriche : de son côté, l'équipe dirigée par R. Rangnick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Schlager, P. Mwene, D. Alaba, P. Lienhart, S. Posch, X. Schlager, N. Seiwald, M. Sabitzer, K. Laimer, R. Schmid, M. Arnautović.

Qui arbitre le match Algérie Autriche ?

Ilgiz Tantashev est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Algérie Autriche ?

Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Algérie Autriche ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 juin 2026, coup d'envoi 04:00.

Qui a marqué le but pour Autriche ?

Un seul but a été inscrit pour Autriche par M. Arnautović 28'.

Qui a marqué le but pour Algérie ?

Un seul but a été inscrit pour Algérie par R. Belghali 45'.

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