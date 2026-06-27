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Match Algérie - Autriche en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - dimanche 28 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Autriche (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Algérie et Autriche. Ce match aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à 04:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Autriche.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Autriche en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 juin 2026 à 04:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Algérie Autriche en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Autriche ?
Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-2-3-1 : O. Benbot, J. Hadjam, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, N. Bentaleb, H. Aouar, F. Chaïbi, I. Maza, R. Mahrez, A. Gouiri.
Autriche : de son côté, l'équipe dirigée par R. Rangnick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Schlager, P. Mwene, D. Alaba, P. Lienhart, S. Posch, X. Schlager, N. Seiwald, M. Sabitzer, K. Laimer, R. Schmid, M. Arnautović.
- Qui arbitre le match Algérie Autriche ?
Ilgiz Tantashev est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Algérie Autriche ?
Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Algérie Autriche ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 juin 2026, coup d'envoi 04:00.
- Qui a marqué le but pour Autriche ?
Un seul but a été inscrit pour Autriche par M. Arnautović 28'.
- Qui a marqué le but pour Algérie ?
Un seul but a été inscrit pour Algérie par R. Belghali 45'.