Match Algérie - Autriche en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - dimanche 28 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Autriche (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Algérie et Autriche. Ce match aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à 04:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Autriche.