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1 - 0
67'
Liga 2025/2026 33e journée
Barcelone
1 - 0
MT : 1-0
67'
Celta Vigo
Diffusé sur beIN SPORTS 3
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
40'
1 - 0
Lamine Yamal (SP)
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 82 7 Celta Vigo 44
Possession 57% Barcelone Celta Vigo
Tirs 8 5 2 3 2 4
Grosses occasions créées 100% Barcelone 1 Celta Vigo 0
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Celta Vigo 3-4-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 CEL
439 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 1
Tirs (%)
#1 Logo Celta de Vigo Pablo Durán 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Fermín López 2 #2 Logo Celta de Vigo Ferran Jutglà 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 2 #2 Logo Celta de Vigo Hugo Álvarez 2 #3 Logo Celta de Vigo Ilaix Moriba 2
Tirs (%)
#1 Logo Celta de Vigo Ferran Jutglà 0/2 0% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 6/7 86% #2 Logo Celta de Vigo Ilaix Moriba 7/9 78% #3 Logo Barcelone Dani Olmo 7/14 50%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 3 #2 Logo Barcelone Eric García 2 #3 Logo Barcelone Pedri 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 4/5 80% #2 Logo Barcelone Dani Olmo 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Celta de Vigo Yoel Lago 0/5 0% #2 Logo Celta de Vigo Javier Rueda García 0/4 0% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Celta de Vigo Ferran Jutglà 0/2 0% #2 Logo Celta de Vigo Pablo Durán 0/2 0% #3 Logo Celta de Vigo Javier Rueda García 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 78/80 98% #2 Logo Celta de Vigo Fer López 33/35 94% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 55/59 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
V
D
D
D
V
D
Rencontres précédentes
57% 20 Victoires 23% 8 Nuls 20% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Hugo Sotelo Hugo Sotelo Blessure au mollet Miguel Román Miguel Román Blessure au pied Franco Cervi Franco Cervi Blessure au mollet Yoel Lago Yoel Lago Coup Carl Starfelt Carl Starfelt Blessure au dos Joseph Aidoo Joseph Aidoo Rupture du tendon d'Achille

Top commentaires

Fcb47 22:18 Catastrophe yamal blesse cancelo blesse ca va etre chaud pour cette fin de saison en liga . Incroyable le nombre de blessure cette saison. Roony a toi de montre ce que ta dans les jambes 7 Répondre
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Match Barcelone - Celta Vigo en direct commenté

33e journée de Liga - mercredi 22 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Celta Vigo (Liga, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Liga entre Barcelone et Celta Vigo. Ce match aura lieu le mercredi 22 avril 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Celta Vigo.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0.4
3.9
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Adrián Díaz Fernández arbitre assistant
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
José David Martínez Montalbán quatrième arbitre
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 22 avril 2026 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion beIN SPORTS 3
Affluence 59034
Code BAR-CEL
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Celta de Vigo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Celta Vigo en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 avril 2026 à 21:30 sur beIN SPORTS 3.

Où voir le match Barcelone Celta Vigo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Celta Vigo ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Celta de Vigo : de son côté, l'équipe dirigée par Claudio Giráldez évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : I. Radu, Marcos Alonso, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, I. Moriba, Fer López, Javi Rueda, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Pablo Durán.

Qui arbitre le match Barcelone Celta Vigo ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Celta Vigo ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Celta Vigo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 avril 2026, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Lamine Yamal 40' (sp.).

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Fcb47 22:18 Catastrophe yamal blesse cancelo blesse ca va etre chaud pour cette fin de saison en liga . Incroyable le nombre de blessure cette saison. Roony a toi de montre ce que ta dans les jambes 7 Répondre
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