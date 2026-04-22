Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Barcelone - Celta Vigo en direct commenté
33e journée de Liga - mercredi 22 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Celta Vigo (Liga, 33e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Liga entre Barcelone et Celta Vigo. Ce match aura lieu le mercredi 22 avril 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Celta Vigo.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Celta Vigo en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 avril 2026 à 21:30 sur beIN SPORTS 3.
- Où voir le match Barcelone Celta Vigo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Celta Vigo ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.
Celta de Vigo : de son côté, l'équipe dirigée par Claudio Giráldez évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : I. Radu, Marcos Alonso, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, I. Moriba, Fer López, Javi Rueda, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Pablo Durán.
- Qui arbitre le match Barcelone Celta Vigo ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Celta Vigo ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Celta Vigo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 avril 2026, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Lamine Yamal 40' (sp.).