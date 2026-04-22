Match Barcelone - Celta Vigo en direct commenté

33e journée de Liga - mercredi 22 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Celta Vigo (Liga, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Liga entre Barcelone et Celta Vigo. Ce match aura lieu le mercredi 22 avril 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Celta Vigo.