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Match Osasuna - Barcelone en direct commenté
34e journée de Liga - samedi 2 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Osasuna et Barcelone (Liga, 34e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Liga entre Osasuna et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Osasuna et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Osasuna et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS MAX 4.
- Où voir le match Osasuna Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Osasuna et Barcelone ?
Osasuna : le coach A. Lisci a choisi une formation en 4-2-3-1 : Sergio Herrera, Javi Galán, Catena, E. Boyomo, V. Rosier, Lucas Torró, Moncayola, Raúl Moro, Moi Gómez, Rubén García, A. Budimir.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, R. Bardghji, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Osasuna Barcelone ?
Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Osasuna Barcelone ?
Pamplona (Iruñea) accueille le match au Estadio El Sadar.
- Quelle est la date et l'heure du match Osasuna Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 21:00.