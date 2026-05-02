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Liga 2025/2026 34e journée
Osasuna
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Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS MAX 4
Temps forts
mi-temps
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Pas d'événements majeurs
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Classement live 1 Barcelone 86 10 Osasuna 43
Possession 70% Barcelone Osasuna
Tirs 3 2 4 1 2 6
Grosses occasions créées 100% Osasuna 1 Barcelone 0
Compositions Osasuna 4-2-3-1 Barcelone 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 OSA N NUL 2 BAR
318 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Osasuna Moi Gómez 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Roony Bardghji 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Osasuna Moi Gómez 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Osasuna Moi Gómez 5/6 83% #2 Logo Osasuna Javi Galán 5/6 83% #3 Logo Barcelone Gavi 8/13 62%
Interceptions
#1 Logo Osasuna Rubén García 2 #2 Logo Osasuna Javi Galán 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Osasuna Javi Galán 2/2 100% #2 Logo Barcelone Gavi 3/5 60% #3 Logo Osasuna Lucas Torró 2/6 33%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Osasuna Lucas Torró 0/9 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Gavi 33/34 97% #2 Logo Barcelone Pedri 42/44 95% #3 Logo Barcelone Gerard Martín 36/38 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
N
N
V
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
13% 5 Victoires 18% 7 Nuls 68% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Rubén García Rubén García Blessure à l'aine Víctor Muñoz Víctor Muñoz Blessure au mollet
Lamine Yamal Lamine Yamal Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Jules Koundé Jules Koundé Accumulation de cartons jaunes

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oussama temsamani 21:36 J'ai trouvé sur bein sport max9 Répondre
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Match Osasuna - Barcelone en direct commenté

34e journée de Liga - samedi 2 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Osasuna et Barcelone (Liga, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Liga entre Osasuna et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Osasuna et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Isidro Díaz de Mera Escuderos arbitre principal
0.5
4.6
Moyenne de cartons par match sur 18 matchs arbitrés
Rubén Campo Hernández arbitre assistant
Diego Santaursula Aguado arbitre assistant
Rubén Ruipérez Marín quatrième arbitre
Mario Melero López arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio El Sadar Pamplona (Iruñea)
Estadio El Sadar
  • Année de construction : 1967
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 23576
  • Affluence moyenne : 15787
  • Affluence maximum : 40000
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 02 mai 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 34
Diffusion beIN SPORTS MAX 4
Affluence 22745
Code OSA-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Osasuna
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Osasuna et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS MAX 4.

Où voir le match Osasuna Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Osasuna et Barcelone ?

Osasuna : le coach A. Lisci a choisi une formation en 4-2-3-1 : Sergio Herrera, Javi Galán, Catena, E. Boyomo, V. Rosier, Lucas Torró, Moncayola, Raúl Moro, Moi Gómez, Rubén García, A. Budimir.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, R. Bardghji, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Osasuna Barcelone ?

Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Osasuna Barcelone ?

Pamplona (Iruñea) accueille le match au Estadio El Sadar.

Quelle est la date et l'heure du match Osasuna Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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oussama temsamani 21:36 J'ai trouvé sur bein sport max9 Répondre
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