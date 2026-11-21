Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Lille - Lyon en direct commenté
11e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 21 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lyon.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 novembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Lille Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Lyon ?
LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, T. Nianzou, N. Ngoy, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, S. Diaoune, H. Haraldsson, D. Bakwa.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Vicens évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, C. Tolisso, T. Tessmann, M. Bidstrup, K. Nakamura, K. Merah, E. Nuamah.
- Qui arbitre le match Lille Lyon ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Lyon ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par M. Bidstrup 40'.