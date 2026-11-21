Match Lille - Lyon en direct commenté

11e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 21 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lyon.