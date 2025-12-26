Prono
Match Égypte - Afrique du Sud en direct commenté
2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 26 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Égypte et Afrique du Sud (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Égypte et Afrique du Sud. Ce match aura lieu le vendredi 26 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Égypte et Afrique du Sud en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Égypte Afrique du Sud en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Égypte et Afrique du Sud ?
Égypte : le coach Hossam Hassan a choisi une formation en 4-3-3 : Mohamed El Shenawy, Mohamed Hamdy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Hamdi Fathy, Zizo, Marwan Attia, Trézéguet, Omar Marmoush, Mohamed Salah.
Afrique du Sud : de son côté, l'équipe dirigée par H. Broos évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Williams, A. Modiba, M. Mbokazi, S. Ngezana, K. Mudau, Y. Sithole, T. Mokoena, T. Mbatha, T. Moremi, L. Foster, O. Appollis.
- Qui arbitre le match Égypte Afrique du Sud ?
Pacifique Ndabihawenimana est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Égypte Afrique du Sud ?
Agadir accueille le match au Stade d'Agadir.
- Quelle est la date et l'heure du match Égypte Afrique du Sud ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.
- Qui a marqué le but pour Égypte ?
Un seul but a été inscrit pour Égypte par Mohamed Salah 45' (sp.).