1 - 0
MT
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 2e journée
Égypte
1 - 0
MT
Afrique du Sud
Temps forts
mi-temps
1 - 0
45+2'
Mohamed Hany
45'
1 - 0
Mohamed Salah (SP)
Voir le live commenté
Classement live 1 Égypte 6 2 Afrique du Sud 3
Possession 52% Afrique du Sud Égypte
Tirs 2 1 0 1 1 1
Compositions Égypte 4-3-3 Afrique du Sud 4-3-3
Prono

Qui va gagner ?
1 EGY N NUL 2 RSA
207 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag Égypte Trézéguet 2
Fautes subies
#1 Flag Égypte Omar Marmoush 2 #2 Flag Égypte Mohamed Salah 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Afrique du Sud Oswin Reagan Appollis 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Égypte Mohamed Hamdy Mahmoud Sharfedin 5/5 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Afrique du Sud Oswin Reagan Appollis 0/4 0%
Passes (%)
#1 Flag Afrique du Sud Siyabonga Ngezana 32/33 97% #2 Flag Égypte Marwan Attia 29/30 97% #3 Flag Afrique du Sud Khuliso Johnson Mudau 29/31 94%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
N
N
V
V
V
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 2 Victoires

Match Égypte - Afrique du Sud en direct commenté

2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 26 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Égypte et Afrique du Sud (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Égypte et Afrique du Sud. Ce match aura lieu le vendredi 26 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Égypte et Afrique du Sud.

Arbitres

Pacifique Ndabihawenimana arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Nouha Bangoura arbitre assistant
Djibril Camara arbitre assistant
Samuel Uwikunda quatrième arbitre
Brahamou Sadou Ali arbitre VAR
Dickens Nyagrowa arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade d'Agadir Agadir
Stade d'Agadir
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45480
  • Affluence moyenne : 8750
  • Affluence maximum : 30000
  • % de remplissage : 18

Match en direct

Date 26 décembre 2025 16:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe B - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 1
Code EGY-RSA
Zone Afrique
Équipe à domicile Égypte
Équipe à l'extérieur Afrique du Sud
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Égypte et Afrique du Sud en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Égypte Afrique du Sud en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Égypte et Afrique du Sud ?

Égypte : le coach Hossam Hassan a choisi une formation en 4-3-3 : Mohamed El Shenawy, Mohamed Hamdy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Hamdi Fathy, Zizo, Marwan Attia, Trézéguet, Omar Marmoush, Mohamed Salah.

Afrique du Sud : de son côté, l'équipe dirigée par H. Broos évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Williams, A. Modiba, M. Mbokazi, S. Ngezana, K. Mudau, Y. Sithole, T. Mokoena, T. Mbatha, T. Moremi, L. Foster, O. Appollis.

Qui arbitre le match Égypte Afrique du Sud ?

Pacifique Ndabihawenimana est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Égypte Afrique du Sud ?

Agadir accueille le match au Stade d'Agadir.

Quelle est la date et l'heure du match Égypte Afrique du Sud ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.

Qui a marqué le but pour Égypte ?

Un seul but a été inscrit pour Égypte par Mohamed Salah 45' (sp.).

Top commentaires
Comparer les stats du match
