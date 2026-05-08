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0 - 0
61'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 33e journée
Lens
0 - 0
MT : 0-0
61'
Nantes
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Côtes du match 1 1.46 N 5.10 2 6.60 betclic Bonus 100€
Classement live 2 Lens 65 17 Nantes 24
Possession 66% Lens Nantes
Tirs 10 7 9 3 2 11
Compositions Lens 3-4-2-1 Nantes 5-3-2
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Prono

Qui va gagner ?
RCL
NUL
FCN
1 1.46 N 5.1 2 6.6
268 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Nantes Mohamed Kaba 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 2 #2 Logo Nantes Matthis Abline 2 #3 Logo Lens Rayan Fofana 2
Fautes subies
#1 Logo Nantes Ignatius Ganago 3 #2 Logo Nantes Frédéric Guilbert 3 #3 Logo Lens Malang Sarr 2
Tirs (%)
#1 Logo Nantes Matthis Abline 0/5 0% #2 Logo Nantes Ignatius Ganago 0/3 0% #3 Logo Lens Abdallah Sima 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Chidozie Awaziem 4/4 100% #2 Logo Nantes Frédéric Guilbert 8/12 67% #3 Logo Nantes Mathieu Acapandié 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Nantes Frédéric Guilbert 5 #2 Logo Nantes Ibrahima Sissoko 2 #3 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Chidozie Awaziem 2/2 100% #2 Logo Nantes Ibrahima Sissoko 2/2 100% #3 Logo Lens Abdallah Sima 6/9 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Nicolas Cozza 0/6 0% #2 Logo Lens Samson Baidoo 0/6 0% #3 Logo Lens Wesley Saïd 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 0/2 0% #2 Logo Lens Andrija Bulatović 0/2 0% #3 Logo Lens Amadou Haidara 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Samson Baidoo 42/44 95% #2 Logo Lens Malang Sarr 47/53 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lens Andrija Bulatović 3

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
50% 39% 11%
Série en cours
N
N
V
V
D
V
D
D
N
N
Rencontres précédentes
45% 13 Victoires 24% 7 Nuls 31% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Florian Thauvin Florian Thauvin Blessure musculaire Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Mamadou Sangaré Mamadou Sangaré Accumulation de cartons jaunes Adrien Thomasson Adrien Thomasson Accumulation de cartons jaunes Saud Abdulhamid Saud Abdulhamid Carton rouge
Chidozie Awaziem Chidozie Awaziem Blessure au genou Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Frédéric Guilbert Frédéric Guilbert Blessure musculaire Deiver Machado Deiver Machado Blessure à la jambe Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Bahmed Deuff Bahmed Deuff Blessure au pied Anthony Lopes Anthony Lopes Inconnu Kelvin Amian Kelvin Amian Lésion du bassin Alexis Mirbach Alexis Mirbach Blessure au genou Tylel Tati Tylel Tati Blessure à la cuisse Fabien Centonze Fabien Centonze Blessure au genou Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:17 de la LFP du 26 mars avait acté le report du match Lens-PSG, initialement prévu le 11 avril, contre l'avis du RC Lens, la Ligue avait proposé en compensation aux Sang et Or la possibilité d'avancer leur match de la 33e journée de Ligue 1 contre Nantes du samedi 9 au vendredi 8 mai Source l’équipe 3 Répondre
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Match Lens - Nantes en direct commenté

33e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 8 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Nantes. Ce match aura lieu le vendredi 8 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Nantes.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.4
4.2
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Antoine Valnet quatrième arbitre
Abdelali Chaoui arbitre VAR
Benoît Millot arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30518
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 08 mai 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion Ligue 1+
Code RCL-FCN
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Nantes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Nantes en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 mai 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Nantes ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Haidara, A. Bulatović, A. Sima, W. Saïd, R. Fofana, O. Édouard.

Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par V. Halilhodžić évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Anthony Lopes, N. Cozza, C. Awaziem, U. Radaković, F. Guilbert, M. Acapandié, M. Kaba, I. Sissoko, J. Lepenant, M. Abline, I. Ganago.

Qui arbitre le match Lens Nantes ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Nantes ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Nantes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 mai 2026, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:17 de la LFP du 26 mars avait acté le report du match Lens-PSG, initialement prévu le 11 avril, contre l'avis du RC Lens, la Ligue avait proposé en compensation aux Sang et Or la possibilité d'avancer leur match de la 33e journée de Ligue 1 contre Nantes du samedi 9 au vendredi 8 mai Source l’équipe 3 Répondre
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