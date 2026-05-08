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Match Lens - Nantes en direct commenté
33e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 8 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 33e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Nantes. Ce match aura lieu le vendredi 8 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Nantes.
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Nantes en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 mai 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Nantes ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Haidara, A. Bulatović, A. Sima, W. Saïd, R. Fofana, O. Édouard.
Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par V. Halilhodžić évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Anthony Lopes, N. Cozza, C. Awaziem, U. Radaković, F. Guilbert, M. Acapandié, M. Kaba, I. Sissoko, J. Lepenant, M. Abline, I. Ganago.
- Qui arbitre le match Lens Nantes ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Nantes ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Nantes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 mai 2026, coup d'envoi 20:45.