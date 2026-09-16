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Match Anderlecht - Lyon en direct commenté
1re journée de UEFA Europa League - mercredi 16 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Anderlecht et Lyon (UEFA Europa League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Anderlecht et Lyon. Ce match aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Anderlecht et Lyon.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Anderlecht et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Anderlecht Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Anderlecht et Lyon ?
Anderlecht : le coach Vítor Bruno a choisi une formation en 4-3-3 : C. Coosemans, L. Augustinsson, A. Omobamidele, L. Pétrot, A. Maamar, T. Aasgaard, E. Llansana, R. Amané, L. Ambros, M. Cvetković, M. Winkler.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Descamps, M. Ouédraogo, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, N. Nartey, T. Morton, T. Tessmann, K. Nakamura, L. Openda, K. Boudache.
- Qui arbitre le match Anderlecht Lyon ?
Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Anderlecht Lyon ?
Bruxelles (Brussel) accueille le match au Lotto Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Anderlecht Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par N. Nartey 8'.