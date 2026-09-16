Menu Rechercher
0 - 2
43'
UEFA Europa League 2026/2027 1re journée
Anderlecht
0 - 2
43'
Lyon
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
22'
0 - 2
(CSC) L. Ambros
8'
0 - 1
(PD K. Boudache) N. Nartey
Voir le live commenté
Classement live 2 Lyon 3 35 Anderlecht 0
Possession 52% Anderlecht Lyon
Tirs 4 2 3 2 4 7
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Anderlecht 0
Compositions Anderlecht 4-3-3 Lyon 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 AND N NUL 2 OL
438 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Kaïl Boudache 1
Tirs (%)
#1 Logo Anderlecht Mihajlo Cvetković 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Keito Nakamura 2 #2 Logo Anderlecht Ali Maamar 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Tyler Morton 3 #2 Logo Lyon Mohamed Ouédraogo 2 #3 Logo Anderlecht Lukáš Ambros 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 7/8 88% #2 Logo Anderlecht Ali Maamar 7/12 58% #3 Logo Lyon Mohamed Ouédraogo 4/8 50%
Interceptions
#1 Logo Anderlecht Ali Maamar 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Anderlecht Andrew Omobamidele 2/2 100% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 2/2 100% #3 Logo Lyon Tyler Morton 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Anderlecht Enric Llansana 0/5 0% #2 Logo Lyon Noah Nartey 0/4 0% #3 Logo Anderlecht Mihajlo Cvetković 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Anderlecht Enric Llansana 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Anderlecht Mihajlo Cvetković 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 38/41 93% #2 Logo Anderlecht Andrew Omobamidele 32/36 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
D
V
N
V
N
D
V
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 0% 0 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Oliver Antman Oliver Antman Maladie Lukáš Ambros Lukáš Ambros Inconnu
Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville

Top commentaires

Fred.dz 21:15 "Trouvé sur la droite, Noah Nartey percute, rentre dans la surface et centre en retrait vers l'axe. Noah Nartey récupère, contrôle et conclut à ras de terre sur la gauche du but." Passe décisive de Nartey pour Nartey. Comment ca se fait qu'un tel joueur ait pas plus de temps de jeu 😄 ? 4 Répondre
Voir tous les commentaires (23)

Match Anderlecht - Lyon en direct commenté

1re journée de UEFA Europa League - mercredi 16 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Anderlecht et Lyon (UEFA Europa League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Anderlecht et Lyon. Ce match aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Anderlecht et Lyon.

On en parle

Arbitres

Ricardo De Burgos Bengoetxea arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Iván Masso Granado arbitre assistant
Iker De Francisco Grijalba arbitre assistant
Adrián Cordero Vega quatrième arbitre
Alejandro Muñíz Ruiz arbitre VAR
César Soto Grado arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Lotto Park Bruxelles (Brussel)
Lotto Park
  • Année de construction : 1917
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 28063
  • Affluence moyenne : 14088
  • Affluence maximum : 26361
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 16 septembre 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code AND-OL
Zone Europe
Équipe à domicile Anderlecht
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Anderlecht et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Anderlecht Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Anderlecht et Lyon ?

Anderlecht : le coach Vítor Bruno a choisi une formation en 4-3-3 : C. Coosemans, L. Augustinsson, A. Omobamidele, L. Pétrot, A. Maamar, T. Aasgaard, E. Llansana, R. Amané, L. Ambros, M. Cvetković, M. Winkler.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Descamps, M. Ouédraogo, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, N. Nartey, T. Morton, T. Tessmann, K. Nakamura, L. Openda, K. Boudache.

Qui arbitre le match Anderlecht Lyon ?

Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Anderlecht Lyon ?

Bruxelles (Brussel) accueille le match au Lotto Park.

Quelle est la date et l'heure du match Anderlecht Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par N. Nartey 8'.

Top commentaires

Fred.dz 21:15 "Trouvé sur la droite, Noah Nartey percute, rentre dans la surface et centre en retrait vers l'axe. Noah Nartey récupère, contrôle et conclut à ras de terre sur la gauche du but." Passe décisive de Nartey pour Nartey. Comment ca se fait qu'un tel joueur ait pas plus de temps de jeu 😄 ? 4 Répondre
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier