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1 - 0
49'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Mexique
1 - 0
MT : 1-0
49'
Afrique du Sud
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
9'
1 - 0
J. Quiñones (PD É. Lira)
Voir le live commenté
Classement live 1 Mexique 3 4 Afrique du Sud 0
Possession 55% Mexique Afrique du Sud
Tirs 12 9 1 3 1 2
Grosses occasions créées 100% Mexique 1 Afrique du Sud 0
Compositions Mexique 4-1-4-1 Afrique du Sud 3-5-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 MEX N NUL 2 RSA
1848 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Mexique Érik Lira 1
Tirs (%)
#1 Flag Mexique Raúl Jiménez 1/2 50% #2 Flag Mexique Julián Quiñones 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Flag Mexique Julián Quiñones 5
Fautes subies
#1 Flag Mexique Álvaro Fidalgo 2 #2 Flag Afrique du Sud Mbekezeli Mbokazi 2
Tirs (%)
#1 Flag Mexique Brian Gutiérrez 0/4 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Mexique Julián Quiñones 6/7 86% #2 Flag Mexique Raúl Jiménez 6/8 75% #3 Flag Mexique Roberto Alvarado 5/8 63%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Mexique Jesús Gallardo 2/2 100% #2 Flag Mexique César Montes 2/2 100% #3 Flag Mexique Raúl Jiménez 5/6 83%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Afrique du Sud Yaya Sithole 0/5 0% #2 Flag Afrique du Sud Iqraam Rayners 0/5 0% #3 Flag Mexique Brian Gutiérrez 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Afrique du Sud Teboho Mokoena 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Afrique du Sud Lyle Foster 0/3 0% #2 Flag Afrique du Sud Iqraam Rayners 0/3 0% #3 Flag Afrique du Sud Ime Okon 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Mexique Johan Vásquez 46/48 96% #2 Flag Mexique Érik Lira 32/34 94% #3 Flag Afrique du Sud Ime Okon 28/30 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Edson Álvarez Edson Álvarez Blessure à la cheville

Match Mexique - Afrique du Sud en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - jeudi 11 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mexique et Afrique du Sud (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Mexique et Afrique du Sud. Ce match aura lieu le jeudi 11 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mexique et Afrique du Sud.

On en parle

Arbitres

Wilton Pereira Sampaio arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Bruno Boschilia arbitre assistant
Bruno Raphael Pires arbitre assistant
Juan Gabriel Benítez quatrième arbitre
Juan Ignacio Lara Luco arbitre VAR
Nicolás Gallo Barragán arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Mexico City Stadium Ciudad de México
Mexico City Stadium
  • Année de construction : 1966
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83000
  • Affluence moyenne : 26258
  • Affluence maximum : 71537
  • % de remplissage : 24

Match en direct

Date 11 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe A - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code MEX-RSA
Zone International
Équipe à domicile Mexique
Équipe à l'extérieur Afrique du Sud
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mexique et Afrique du Sud en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Mexique Afrique du Sud en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Mexique et Afrique du Sud ?

Mexique : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 4-1-4-1 : R. Rangel, J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes, É. Lira, J. Quiñones, Álvaro Fidalgo, R. Alvarado, B. Gutiérrez, R. Jiménez.

Afrique du Sud : de son côté, l'équipe dirigée par H. Broos évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : R. Williams, M. Mbokazi, I. Okon, N. Sibisi, A. Modiba, T. Mokoena, Y. Sithole, J. Adams, K. Mudau, L. Foster, I. Rayners.

Qui arbitre le match Mexique Afrique du Sud ?

Wilton Pereira Sampaio est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Mexique Afrique du Sud ?

Ciudad de México accueille le match au Mexico City Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Mexique Afrique du Sud ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Mexique ?

Un seul but a été inscrit pour Mexique par J. Quiñones 9'.

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