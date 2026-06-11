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Match Mexique - Afrique du Sud en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - jeudi 11 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mexique et Afrique du Sud (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Mexique et Afrique du Sud. Ce match aura lieu le jeudi 11 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mexique et Afrique du Sud.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mexique et Afrique du Sud en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Mexique Afrique du Sud en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Mexique et Afrique du Sud ?
Mexique : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 4-1-4-1 : R. Rangel, J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes, É. Lira, J. Quiñones, Álvaro Fidalgo, R. Alvarado, B. Gutiérrez, R. Jiménez.
Afrique du Sud : de son côté, l'équipe dirigée par H. Broos évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : R. Williams, M. Mbokazi, I. Okon, N. Sibisi, A. Modiba, T. Mokoena, Y. Sithole, J. Adams, K. Mudau, L. Foster, I. Rayners.
- Qui arbitre le match Mexique Afrique du Sud ?
Wilton Pereira Sampaio est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Mexique Afrique du Sud ?
Ciudad de México accueille le match au Mexico City Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Mexique Afrique du Sud ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 juin 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Mexique ?
Un seul but a été inscrit pour Mexique par J. Quiñones 9'.