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Match Lyon - Rennes en direct commenté
32e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 3 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Rennes.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 mai 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Rennes ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, Afonso Moreira, Endrick, K. Merah, R. Yaremchuk.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : B. Samba, L. Brassier, A. Seidu, A. Aït Boudlal, Q. Merlin, M. Camara, V. Rongier, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, B. Embolo, E. Lepaul.
- Qui arbitre le match Lyon Rennes ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Rennes ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mai 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Rennes ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Rennes : Mousa Al-Tamari 6', E. Lepaul 49'.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : R. Yaremchuk 37', C. Tolisso 42' (sp.), Afonso Moreira 53'.