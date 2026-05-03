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3 - 2
66'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 32e journée
Lyon
3 - 2
MT : 2-1
66'
Rennes
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
53'
3 - 2
Afonso Moreira (PD Abner)
49'
2 - 2
(PD Mousa Al-Tamari) E. Lepaul
mi-temps
2 - 1
42'
2 - 1
C. Tolisso (SP)
37'
1 - 1
R. Yaremchuk (PD C. Tolisso)
6'
0 - 1
(PD E. Lepaul) Mousa Al-Tamari
Voir le live commenté
Côtes du match 1 2.40 N 2.55 2 3.70 betclic Bonus 100€
Classement live 3 Lyon 60 5 Rennes 56
Possession 53% Lyon Rennes
Tirs 11 5 1 6 5 6
Grosses occasions créées 50% Lyon 2 Rennes 2
Compositions Lyon 4-2-3-1 Rennes 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
OL
NUL
SRFC
1 2.4 N 2.55 2 3.7
378 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 1 #2 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 1 #3 Logo Lyon Abner 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Roman Yaremchuk 2/2 100% #2 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 2/3 67% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 4 #2 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 3 #3 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 3
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Endrick 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 4/5 80% #2 Logo Lyon Roman Yaremchuk 5/8 63% #3 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Lyon Clinton Mata 3 #2 Logo Lyon Khalis Merah 2 #3 Logo Lyon Afonso Moreira 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Roman Yaremchuk 3/3 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2/2 100% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 0/8 0% #2 Logo Lyon Endrick 0/5 0% #3 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 0/6 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 38/39 97% #2 Logo Lyon Clinton Mata 32/34 94% #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 38/42 90%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
43% 29% 28%
Série en cours
V
V
V
N
D
V
V
V
V
N
Rencontres précédentes
41% 21 Victoires 25% 13 Nuls 33% 17 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Orel Mangala Orel Mangala Ischio-jambiers Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure musculaire Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Lucas Rosier Lucas Rosier Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

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David lyonnais 21:30 🤣😂😂 vas regarder tes chèvres toi 5 Répondre
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Match Lyon - Rennes en direct commenté

32e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 3 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Rennes.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0.2
2.9
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Mathieu Vernice quatrième arbitre
Ludovic Zmyslony arbitre VAR
Benoît Millot arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30034
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 03 mai 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 32
Diffusion Ligue 1+
Code OL-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 mai 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Rennes ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, Afonso Moreira, Endrick, K. Merah, R. Yaremchuk.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : B. Samba, L. Brassier, A. Seidu, A. Aït Boudlal, Q. Merlin, M. Camara, V. Rongier, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, B. Embolo, E. Lepaul.

Qui arbitre le match Lyon Rennes ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Rennes ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mai 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Rennes ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Rennes : Mousa Al-Tamari 6', E. Lepaul 49'.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : R. Yaremchuk 37', C. Tolisso 42' (sp.), Afonso Moreira 53'.

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David lyonnais 21:30 🤣😂😂 vas regarder tes chèvres toi 5 Répondre
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