Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Olympique de Marseille - Lazio ?

Lucas Ariel Ocampos avec 1 but, Luiz Gustavo Dias avec 1 but et Dimitri Payet avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Olympique de Marseille dans la compétition UEFA Europa League avant la rencontre Olympique de Marseille contre Lazio tandis que Luis Alberto Romero Alconchel avec 1 but, Marco Parolo avec 1 but et Ciro Immobile avec 1 but sont les top buteurs adverses pour Lazio.