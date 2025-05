La folle anecdote de Didier Drogba sur son changement de poste

Didier Drogba n’était pas promis à jouer numéro 9. Avant de faire les belles heures du Mans, de Guingamp, de l’OM ou encore de Chelsea, l’attaquant ivoirien était défenseur. C’est ce qu’il a révélé dans le nouvel épisode de The Bridge coanimé par Sébastien Abdelhamid et Aurélien Tchouaméni avec en invités Didier Drogba, Tony Parker, Kameto et Paul de Saint-Sernin, qui sortira ce vendredi à 20h sur YouTube. À l’époque, il avait fallu que son oncle intervienne pour qu’il change finalement de poste.

«Quand je signe ma première licence à 11 ans à Dunkerque, je commence latéral droit. Je prends le couloir à la Lilian Thuram, je rentre sur mon pied gauche, j’allume, je frappe, se remémore la légende ivoirienne. Mon oncle me voit et vient me dire "qu’est-ce que tu fais arrière droit ?" Je lui réponds : "c’est la seule place qui restait donc le coach m’a mis là". Il me dit : "non, chez nous, on est des attaquants, donc tu ne vas pas rester à ce poste". Mais comment j’allais expliquer ça au coach ? J’ai fini ma saison comme ça, je n’ai rien dit. On a déménagé à Abeville, le coach m’a demandé où je jouais, je lui ai dit "avant-centre", alors que je n’avais jamais joué à ce poste. Là, je démarre, j’enchaîne les buts, je crois que j’en ai mis plus de 40 cette année-là, et tout démarre.» La suite l’a mené jusqu’aux étoiles.