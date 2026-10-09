Everton mis en vente !

The Friedkin Group (TFG), propriétaire d’Everton, a annoncé ce vendredi explorer de nouvelles options d’investissement pour le club anglais, parmi lesquelles figure la vente potentielle d’une participation majoritaire. Arrivé à la tête des Toffees alors que le club traversait une période de fortes incertitudes financières et sportives, le groupe américain estime avoir posé les bases nécessaires à son avenir, notamment avec l’achèvement du nouveau stade, attendu de longue date par les supporters.

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Club statement. — Everton (@Everton) October 9, 2026

TFG affirme vouloir étudier uniquement les propositions émanant d’investisseurs capables d’assurer la continuité du projet et de prolonger la dynamique engagée. Le groupe assure qu’il continuera à soutenir le club, actuel septième de Premier League, et à contribuer à sa réussite sportive ainsi qu’au développement des communautés locales. La banque d’affaires Moelis & Company a été mandatée pour accompagner cette démarche. À noter qu’aucune autre déclaration ne sera faite pendant toute la durée du processus.

Le communiqué complet

« The Friedkin Group explore de nouvelles options d’investissement pour Everton Football Club, notamment la possibilité de vendre une participation majoritaire. Lorsque TFG a pris les rênes d’Everton, le club était confronté à d’importantes incertitudes financières et à des difficultés, tant en dehors que sur le terrain. La priorité immédiate était d’apporter la stabilité, les investissements et le soutien nécessaires pour assurer l’avenir du club, notamment en contribuant à l’achèvement du stade, promis depuis longtemps, pour ses supporters qui le méritent pleinement. Ces bases étant désormais slidement établies, le moment est venu d’envisager la prochaine étape pour Everton. Nous n’étudierons que les marques d’intérêt émanant de parties dont nous sommes convaincus qu’elles seront les bons garants de l’avenir du club et qu’elles sauront s’appuyer sur la dynamique mise en place. Tout au long de ce processus, les priorités de TFG resteront inchangées. Nous continuerons à soutenir le club par tous les moyens nécessaires pour lui permettre de réussir sur le terrain et poursuivrons nos efforts afin d’avoir un impact positif sur les communautés qu’il dessert. TFG et le club ne feront aucun autre commentaire pendant le déroulement de cette démarche. Moelis & Company a été mandatée par TFG ».