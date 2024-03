Montpellier - PSG : les notes du match

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Montpellier ce dimanche soir. Une rencontre qui, sur le papier, devait ressembler à une promenade de santé pour le club de la capitale face à un MHSC en proie au doute mais revigoré par un succès la semaine passée à Nice (1-2). Privé d’Ousmane Dembélé, forfait de dernière minute, Luis Enrique a décidé d’aligner une attaque Barcola-Kolo Muani-Mbappé à la Mosson. Dans l’entrejeu, Kang-In Lee a pris place avec Vitinha et Manuel Ugarte. Dès les premiers instants de la rencontre, les Parisiens ont imprimé leur rythme. Sur un gros rythme, le club de la capitale a étouffé son adversaire. Et malgré un contact litigieux entre Beraldo et Nordin dans la surface francilienne, le PSG a logiquement ouvert le score.

Trouvé aux abords de la surface héraultaise, Vitinha a dribblé deux adversaires avant d’armer une frappe imparable pour Dimitry Bertaud (0-1, 14e). Trop forts pour leurs adversaires, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont alors doublé la mise via ce dernier. Trouvé sur la gauche par Randal Kolo Muani, KM7 a armé une frappe croisée pied gauche pour offrir le break à Paris (0-2, 22e). Sonnés, les hommes de Michel Der Zakarian ont pourtant trouvé les ressources mentales et techniques pour revenir dans le coup avant la pause. Alors qu’un Arnaud Nordin remuant a réduit l’écart à la demi-heure de jeu de la tête (1-2, 30e), les Montpelliérains ont hérité d’un penalty suite à un contact entre Gianluigi Donnarumma et Tanguy Coulibaly. Juste avant la pause, c’est Téji Savanier qui a transformé la sentence pour remettre les compteurs à égalité à la pause (2-2, 45e).

Kylian Mbappé a dompté Montpellier

Et alors que l’on pouvait penser à un incroyable revirement de situation au retour des vestiaires, il n’en a rien été. Remonté à bloc, c’est Kylian Mbappé en personne qui s’est chargé de remettre le Paris Saint-Germain en tête. Et de quelle manière ! Trouvé aux 25 mètres sur la gauche, le capitaine de l’équipe de France a armé une frappe surpuissante qui a touché la barre transversale avant de rentrer (2-3, 50e). Un coup derrière la tête pour les locaux qui ont même encaissé un quatrième but dans la foulée suite à une mine limpide de Kang-In Lee (2-4, 53e). Et même s’ils ont remonté un déficit de deux buts lors du premier acte, il semblait illusoire de croire que le MHSC trouverait les ressources pour encore revenir au score. Et au cas où certaines ardeurs pouvaient encore résider dans les têtes montpelliéraines, Kylian Mbappé a encore été le bourreau de la bande à Michel Der Zakarian en inscrivant un troisième but suite à un superbe enchaînement dans la surface (2-5, 63e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 59 26 39 17 8 1 62 23 14 Montpellier 26 26 -9 6 9 11 31 40

Penaud, Montpellier a eu beaucoup de mal face à un PSG plus que souverain lors du second acte. L’entrée en jeu de Mousa Al-Tamari a apporté un vent de fraîcheur dans les rangs héraultais mais même ses arabesques n’ont pas franchement causé du tort à la défense parisienne malgré un penalty sifflé puis finalement annulé par Florent Batta (84e). En fin de rencontre, le PSG s’est même offert un sixième but avec la réalisation de Nuno Mendes sur un service de son compatriote Vitinha (2-6, 89e). Avec ce succès fleuve et avec la manière, Paris se rapproche encore plus du titre et compte désormais 12 points d’avance sur Brest, son dauphin. Valeureux, le MHSC a baissé les armes en seconde période. Pour autant, le visage affiché par les Montpelliérains lors du premier acte leur servira assurément dans la course au maintien. Pour rappel, le MHSC est 14e.

L’homme du match : Kylian Mbappé (9) : sobre mais diablement efficace. Cette fois, Luis Enrique n’a pas souhaité se passer de ses services, et le Français le lui a bien rendu. Dans tous les bons coups, il s’est montré décisif dès la 14e minute de jeu en servant Vitinha sur le premier but. Huit minutes plus tard, il corsait l’addition après un beau relais avec Kolo Muani. Mais le clou du spectacle, c’est son 23e but de la saison en championnat : une véritable pépite. D’une frappe enveloppée au second poteau et ricochant sous la barre, il laissait Bertaud pantois (50e). Comme l’appétit vient en mangeant, il s’offrait un superbe enchaînement synonyme de triplé (63e). En fin de rencontre, il aurait encore pu être passeur décisif après un relais supersonique avec Ramos (78e). Il manquera à la Ligue 1.

Montpellier HSC

- Bertaud (3) : l’habituel gardien remplaçant du MHSC était dans les buts de Montpellier à la place de Benjamin Lecomte, blessé de dernière minute. Pour son premier match de la saison, il a rapidement encaissé un but sur une magnifique enroulée de Vitinha (14e). Il a capté un ballon au sol sur une frappe timide du Portugais (45e+4). En deuxième mi-temps, le Congolais a vu les buts dérouler dans ses cages, sans pouvoir réaliser un seul arrêt. Avec 6 buts encaissés, la partie a été longue pour le jeune portier montpelliérain.

- Tchato (3) : le nouveau défenseur droit titulaire depuis deux matchs n’a pas été à son aise ce soir. Dans une partie très ouverte, il a contré un ballon difficile sur une frappe de Randal Kolo Muani (45e+4). Il a manqué de précision sur ses rares incursions offensives, comme un centre trop long vers la surface de réparation (76e).

- Omeragic (2,5) : celui qui a de nouveau été convoqué en sélection suisse cette semaine a eu beaucoup à faire face à un Kylian Mbappé en feu. Le jeune défenseur n’a pas su intervenir face au Français qui s’est régalé des espaces laissés. Il a raté son intervention devant Gonçalo Ramos (80e), qui a pu partir au but. Une partie à oublier.

- Kouyate (5) : dans une partie où les Montpelliérains ont encaissé 5 buts, il a été le défenseur le plus présent. Alors que Randal Kolo Muani avait l’occasion du 3-0, le défenseur montpelliérain a réalisé un retour salvateur (27e). Il s’est souvent jeté, à raison, pour contrer les tirs parisiens. Après une heure de bonne qualité, il a été plus laxiste défensivement.

- Mincarelli (3,5) : le latéral gauche a lui aussi profité d’une absence de dernière minute. Issaga Sylla, touché à l’échauffement, a dû céder sa place avant le début du match. Lucas Mincarelli n’avait plus joué depuis six matchs et a subi les attaques parisiennes pendant toute la rencontre. Servi par son homologue côté droit, le jeune défenseur de 20 ans a déclenché une volée qui est passée au dessus (16e). Kang-In Lee a trop souvent pris le dessus sur le défenseur de Montpellier. Il est remplacé par Falaye Sacko (70e). De retour de blessure, il a montré des interventions encourageantes.

- Ferri (6) : le milieu de terrain a emmené son équipe en contre-attaque grâce à sa vitesse balle au pied (21e). Plus globalement, avec beaucoup d’espace au milieu de terrain, il a été à la baguette des attaques rapides du MHSC avec d’excellents ballons donnés. La première rampe de lancement de Montpellier a dû gérer que l’aspect défensif face aux vagues parisiennes de la deuxième mi-temps.

- Leroy (3,5) : titulaire ce soir en l’absence de Joris Chotard (blessé), il a laissé trop de liberté à Vitinha pendant tout le match. Le milieu défensif n’a jamais su comment stopper le Portugais. À la fin du match, il n’avait gagné que 1 duel sur les 14 joués (7% de réussite).

- Nordin (7) : le joueur le plus en forme du MHSC depuis plusieurs mois a de nouveau été l’élément le plus dangereux des Héraultais. L’ailier droit a failli provoquer un pénalty en entrant dans la surface de réparation, mais l’arbitre n’a pas bronché. Sur une contre-attaque où les Montpelliérains étaient en nombre, il a raté son crochet (21e). Seul dans la surface de réparation, il a ajusté sa tête pour réduire l’écart (30e). Dans une première période où il a sublimé chaque action de son équipe, il a trouvé Wahbi Khazri grâce à un centre bien léché. Il est sorti rapidement dans le second acte à la place de Khalil Fayad (60e). L’ailier a été très peu trouvé sur son côté gauche.

- Savanier (5,5) : le capitaine montpelliérain a eu deux mi-temps. Une première mi-temps dans le tempo. Dans l’exercice qu’il affectionne tant, il a transformé un pénalty d’une magnifique lucarne gauche (45e+1). Il s’agit du 14ème pénalty d’affilée de la part du numéro 11 du MHSC. Comme son équipe, le second acte a été plus critique. Peu servi, il n’a pas pu distiller de bons ballons à ses attaquants. Il a surtout manqué cruellement de volume dans son pressing. Il a toutefois eu une dernière opportunité sur une frappe du gauche au premier poteau (85e). Il a laissé sa place à Christopher Jullien (90e).

- Coulibaly (5) : titulaire surprise sur le flanc gauche de l’attaque, Tanguy Coulibaly ne s’est pas montré à son avantage ce soir. Peu en vue pendant la première période, le joueur formé au PSG a tout de même provoqué le pénalty de l’égalisation. Il est remplacé à l’heure de jeu par Akor Adams (60e). Très peu d’activité pour le Nigérian.

- Khazri (4) : comme la semaine dernière, il était seul sur le front de l’attaque montpelliéraine. Le Tunisien a tenté un coup de génie comme il les aime avec un lob à 40 mètres (12e). Il a forcé un tir ensuite alors qu’il avait d’autres possibilités sur ses côtés (19e). Après un excellent service d’Arnaud Nordin, Wahbi Khazri n’est pas parvenu à reprendre correctement. Il a également manqué de précision sur une passe en profondeur en fin de première mi-temps. Il a cédé sa place à Mousa Al-Tamari (60e). Le Jordanien pensait avoir provoqué un second pénalty, mais Florent Batta est revenu sur sa décision.

PSG :

- Donnarumma (5) : dans sa meilleure forme depuis son arrivée au PSG, le portier italien n’a cette fois pas rendu sa meilleure copie. S’il est difficilement blâmable sur la tête de Nordin, à bout portant (19e), il l’est un peu plus sur le penalty de Montpellier où il touche Savanier, même si les torts restent partagés avec Danilo (45+4e). Au chômage technique en seconde période, il est quand même resté vigilant devant Savanier en fin de rencontre (85e).

- Hakimi (7) : grand animateur de son couloir, le Marocain a également livré un duel de tous les instants à Tanguy Coulibaly. Il aurait pu être passeur décisif pour Lee (20e), puis Kolo Muani s’il n’y avait pas cette intervention de Kouyaté (26e), et encore pour Vitinha (45+5e). Il n’a jamais levé le pied et aurait encore pu être passeur pour Zaïre-Emery, dont la frappe a finalement heurté le poteau (88e).

- Danilo (4) : une prestation inégale. S’il manque de réussite sur le but de Nordin en déviant légèrement le ballon, il sort une intervention monstrueuse devant Khazri sur sa ligne (41e). Mais dans la foulée, le Portugais a replongé dans ses travers avec une passe complètement ratée pour Donnarumma, qui a débouché sur un penalty montpelliérain (45+1e). Du mieux en seconde période, en grande partie parce que Montpellier n’a pas existé.

- Beraldo (4,5) : satisfaction parisienne des dernières semaines, le néo-international brésilien n’a cette fois pas incarné l’assurance tous risques. Pas loin de tromper son propre gardien en début de match (5e), il a traversé plusieurs trous d’air par la suite, comme sur le but tout fait de Khazri, où il est à la ramasse. Il a rarement été mis à l’épreuve au retour des vestiaires, comme la défense parisienne, en fait. Remplacé par Mukiele (70e), qui a parfois tiré la langue sur les accélérations d’al-Tamari.

- Hernandez (4) : relativement discret lors de la première demi-heure de jeu, il est sur la photo de famille du but montpelliérain lorsqu’il laisse Nordin placer une tête (30e). Il a eu tendance à trop facilement se faire aspirer, ce qui a créé des boulevards immenses, comme sur ce presque but de Khazri (42e). Remplacé par Nuno Mendes (6), auteur d’une intervention précieuse (63e), même si al-Tamari lui a parfois donné des maux de tête (71e). Il est d’ailleurs averti après une faute sur le Jordanien, mais s’est offert un véritable bol d’air frais avec son but en fin de match (89e).

- Lee (6,5) : remuant en début de rencontre où il a souvent aimanté les attaques parisiennes, à l’image de son inspiration géniale sur le premier but de Mbappé (14e), le Sud-coréen a ensuite disparu avant d’émerger de nouveau au retour des vestiaires. A la suite d’un relais avec Kolo Muani, il s’est offert son deuxième but en Ligue 1 en envoyant un missile téléguidé dans la cage de Bertaud (52e). C’est lui qui a dicté le rythme de la seconde période. Remplacé par Mayulu (70e), parfois trop vert sur certains choix, mais qui a encore montré qu’il avait bien du ballon.

- Ugarte (3) : l’Uruguayen peine toujours à trouver sa place dans le collectif parisien. Quelques jolies parenthèses, comme ce retour en pompier de service en début de rencontre devant Nordin, mais ce qui reste bien insuffisant par rapport à ce que l’on peut attendre de lui. Souvent englué dans la densité montpelliéraine, il a généré un déséquilibre, ce qui a ouvert la voie aux contres adverses, heureusement, sans incidence.

- Vitinha (8) : on compte ses mauvais choix sur les doigts d’une main ce soir. De plus en plus fondamental dans le système de Luis Enrique, le Portugais a encore livré une prestation majuscule. Flexible tactiquement, il a aussi bien brillé sur le plan défensif que dans un registre plus créatif. C’est d’ailleurs lui qui allume la mèche dès la 10e minute de jeu d’une superbe frappe enveloppée après un crochet sur Savanier (14e). Il n’est pas loin d’inscrire un doublé avant la pause, mais sa frappe est finalement contrée (45+4e). En seconde période, il s’est trouvé les yeux fermés avec Lee, et Montpellier l’a payé cher. Une dernière passe décisive pour son compatriote Nuno Mendes (89e), de quoi parfaire une prestation déjà de bonne facture.

- Barcola (5) : s’il n’a jamais rechigné sur les efforts dans son couloir, l’ex-Lyonnais a peiné à exister sur le plan offensif. Souvent éclipsé par Hakimi, il a été trop discret et n’a pas montré d’affinité technique particulière avec Mbappé ou Kolo Muani. Il a été remplacé par Zaïre-Emery (62e), qui s’est attelé à réguler le jeu et a même touché le poteau sur un contre éclair en fin de match (88e).

- Kolo Muani (6,5) : titularisé au pied levé pour remplacer Dembélé, forfait, le Français a été un poison par ses déplacements. Très remuant, il a souvent ouvert des espaces béants à Kylian Mbappé, notamment sur le premier but du Français où il vampirise la défense montpelliéraine avant de le servir sur un plateau. En seconde période, il est encore passeur décisif pour Lee après un bon jeu en pivot et une belle remise (53e). Du mieux malgré quelques maladresses techniques. Remplacé par Ramos (62e), pas loin de marquer après un superbe mouvement avec Kylian Mbappé (78e).

- Mbappé (9) : voir ci-dessus