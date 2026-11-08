Brest - OL : les compositions sont tombées

Ce dimanche, on dispute la dixième journée de la Ligue 1 avec un duel entre le Stade Brestois 29 et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Bretons s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Egil Selvik qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Lucas Tousart, Gautier Lloris et Bradley Locko en défense. Joris Chotard et Hugo Magnetti composent l’entrejeu avec Kamory Doumbia un cran plus haut. Devant, Ludovic Ajorque est en attaque avec Mama Baldé et Noah Edjouma à ses côtés.

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De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif dans les cages derrière Zachary Atekame, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Noah Nartey, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. Devant, Khalis Merah est soutenu par Kaïl Boudache et Keito Nakamura.

Les compositions

Stade Brestois 29 :

Olympique Lyonnais :