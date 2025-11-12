EdF : Didier Deschamps se confie sur le duo Kanté-Camavinga

L’équipe de France fait son retour ce jeudi pour un match de qualification au Mondial 2026 face à l’Ukraine puis face à l’Azerbaïdjan. Pour l’occasion, Didier Deschamps a décidé de convoquer N’Golo Kanté et Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Les deux hommes font leur retour avec le maillot des Bleus. Et forcément, DD a été interrogé sur les deux cas.

« Kanté va bien, il est arrivé avec le sourire. S’il sera titulaire après la séance d’hier ? Ce n’est pas moi qui ai fait l’équipe à l’entraînement (rires). Il maintient son niveau de performance, avec un certain rythme, car son club joue la Ligue des champions asiatique. Il est toujours à son meilleur niveau. Il a un vécu et une expérience qui sont importants aussi. (…) Et pour Camavinga, il a des blessures qui l’empêchent d’avoir de la continuité. Il attend plus de lui aussi, il veut plus de temps de jeu, il veut mieux faire. Il sort de six mois sans jouer au Real. Il a plus joué en une semaine que sur les six derniers mois. Il a beaucoup de qualités. Être épargné par les blessures lui permettrait d’avoir plus de régularité.»