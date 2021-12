PSG-FC Bruges | Streaming : comment regarder le match en direct

Dans cette édition 2021-2022 de la Ligue des Champions, le PSG alterne le bon et le mauvais dans cette phase de poules. Ainsi, le club de la Capitale n'est plus invaincu et surtout a perdu la finale du groupe contre Manchester City (2-1), après avoir pourtant mené au score 1-0. Résultat, malgré sa victoire au Parc face à City, Paris va terminer à la deuxième place de son groupe et devant Leipzig et le FC Bruges. C'est d'ailleurs le club belge qui débarque au Parc des Princes ce soir. Les hommes de Mauricio Pochettino affronteront donc un adversaire qui lui avait donné du fil à retordre au match aller en Belgique (1-1). Un match pour du beurre ? Pas tout à fait. Outre l’aspect financier (une victoire rapporte tout de même 2,8 M€), Paris veut surtout enfin régaler son public, s'offrir un match référence cette saison en Champions League et retrouver un visage séduisant pour oublier la défaite à City et ses deux matches nuls consécutifs en Ligue 1 (contre Nice et Lens).

Ce duel déséquilibré sur le papier est forcément attendu et sera scruté par tous les observateurs avisés du Paris Saint Germain malgré le manque d'enjeu. Ce choc, c’est aussi l’occasion pour le trio offensif du PSG Messi-Mbappé-Di Maria), orphelin de Neymar, de prouver enfin qu'ils sont compatibles et qu'ils peuvent évoluer au plus haut niveau et briller au Parc des Princes. Pour cette rencontre, le club francilien sera privé de plusieurs joueurs comme Sergio Ramos, Neymar ou encore Julian Draxler. Le club de Bruges évoluera avec un effectif au complet.

Du côté du PSG, Mauricio Pochettino devrait aligner un classique 4-3-3 avec un trio d'attaque composé de Mbappé-Di Maria-Messi alimenté en ballon par Verratti, Wijnaldum et Idrissa Gueye. En défense, Marquinhos sera fidèle au poste et sera associé à Thilo Kehrer, (Presnel Kimpembe étant trop juste pour débuter la rencontre). Les deux hommes tenteront de protéger le portier italien du club francilien de Gigi Donnarumma, de l'attaque brugeoise menée par Bas Dost. Du côté du Club Bruges, pas de réelle surprise puisque Paul Clément fera évoluer les siens en 4-2-3-1.

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN Sports. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant le PSG au FC Bruges sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mardi soir à un horaire plutôt inhabituel puisque la rencontre est programmée à 18h45. Spectacle garanti au Parc des Princes de la Porte de Saint Cloud pour cette rencontre à gagner avec la manière pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de cette ultime journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-belge ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN Sports comme cela vous pourrez regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des autres chocs de la semaine avec notamment Real Madrid-Inter Milan, Bayern-Barça, AC Milan-Liverpool-FC Porto.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs FC Bruges directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement dans votre salon assis sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par le très expérimenté Jesus Gil Manzano. L'arbitre italien de 37 ans est un peu novice en Ligue des Champions 11 matchs en C1 (2 cette saison). Il s'agira d'une première pour l’homme en noir face au PSG.

