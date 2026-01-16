Liverpool : Slot attend impatiemment le retour de Salah

Ce vendredi, Arne Slot s’est présenté en conférence de presse. Il a été questionné sur le cas Mohamed Salah. En effet, le Pharaon va bientôt retrouver les siens, après le match pour la troisième place à la CAN face au Nigéria. Un retour imminent qui ravit Slot.

La suite après cette publicité

«Tout d’abord, il joue un match important avec l’Égypte samedi, et ensuite il revient. Je suis ravi de son retour. Mo a été tellement important pour ce club et pour moi, donc je suis heureux qu’il soit de retour. Même si j’avais 15 attaquants, je serais content de le revoir, mais ce n’est pas le cas. Je suis heureux de le retrouver après ce match important de demain. (…) Ce qui se passe entre Mo et moi reste entre nous deux. Je ne partage pas les détails de mes conversations privées.» En effet, l’attaquant devra régler sa situation chez les Reds, lui dont le statut de titulaire est remis en cause.