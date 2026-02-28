Menu Rechercher
Aston Villa : Unai Emery admet avoir rêvé du titre mais…

Par Allan Brevi
Wolverhampton 2-0 Aston Villa

L’ancien entraîneur du PSG et actuellement à Aston Villa, Unai Emery, est sorti très agacé après la défaite de son équipe contre la lanterne rouge Wolverhampton (2-0) en Premier League. En revenant sur la saison, il a reconnu que, si le club avait un temps rêvé au titre, la réalité est maintenant plus pragmatique. « Certains supporters, peut-être même moi, rêvions de gagner la Premier League. Aujourd’hui, notre objectif est de sécuriser une place dans le top cinq et la Ligue des Champions », a-t-il déclaré.

Malgré ce revers, Emery a tenu à saluer l’investissement de ses joueurs, notamment leur domination en première période et les occasions créées. Il a insisté sur le fait que cette défaite s’inscrit dans le cadre d’une saison globalement réussie : « nous étions fatigués et avons joué très ouvert, mais ils ont de bons joueurs. Aujourd’hui, nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions, mais les positions hautes sont encore à notre portée. » En clair, ses propos traduisent à la fois sa frustration et sa volonté de motiver le groupe pour les prochaines échéances.

