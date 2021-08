BL : Mayence piège le RB Leipzig

La première journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche avec un match entre Mayence et le RB Leipzig. Le club allemand vivait d'ailleurs son renouveau avec les premières d'André Silva et Mohamed Simakan ainsi que celle du coach Jesse Marsch. Et ce match débutait fort puisque Mayence s'illustrait rapidement via Jae-Sung Lee (5e) et Jonathan Burkardt (6e). S'en suivait finalement le but de Moussa Niakhaté suite à une erreur de la défense de Leipzig (1-0, 13e). Bien en place, le Mayence de Bo Svensson perturbait le jeu de Leipzig même si les Saxons relevaient la tête en fin de seconde période.

La suite après cette publicité

S'en suivait un siège en seconde période. Les occasions se multipliaient pour Leipzig avec une frappe d'Amadou Haidara (59e) et une frappe de Nordi Mukiele (76e). Entre temps, Mayence s'était logiquement vu refuser un but de Stefan Bell puisque sur le corner, le ballon était sorti du terrain (74e). Les assauts se poursuivaient jusqu'à la fin sur le but de Mayence mais Leipzig ne trouvait pas la solution et s'incline finalement 1-0.

Le classement de la Bundesliga