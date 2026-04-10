LOSC : Bruno Genesio endeuillé

C’est une triste nouvelle que vient de communiquer le LOSC ce vendredi après-midi. Les Dogues ont annoncé que le coach Bruno Genesio venait de perdre son père ces dernières heures. Nous adressons nos pensées les plus sincères à lui et ainsi qu’à sa famille.

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«Le LOSC, par la voix de son Président Olivier Létang et l’ensemble de ses composantes, tient à présenter ses plus sincères condoléances à son entraîneur, Bruno Genesio, qui a eu la douleur de perdre son papa. Toutes nos pensées sont dirigées aujourd’hui vers notre coach, sa famille et ses proches.»