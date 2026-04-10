LOSC : Bruno Genesio endeuillé
1 min.
@Maxppp
C’est une triste nouvelle que vient de communiquer le LOSC ce vendredi après-midi. Les Dogues ont annoncé que le coach Bruno Genesio venait de perdre son père ces dernières heures. Nous adressons nos pensées les plus sincères à lui et ainsi qu’à sa famille.
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LOSC @losclive – 14:55
⚫ Le LOSC, par la voix de son Président Olivier Létang et l'ensemble de ses composantes, tient à présenter ses plus sincères condoléances à son entraîneur, Bruno Genesio, qui a eu la douleur de perdre son papa.Voir sur X
Toutes nos pensées sont dirigées aujourd'hui vers notre coach, sa famille et ses proches.
Toutes nos pensées sont dirigées aujourd'hui vers notre coach, sa famille et ses proches.
«Le LOSC, par la voix de son Président Olivier Létang et l’ensemble de ses composantes, tient à présenter ses plus sincères condoléances à son entraîneur, Bruno Genesio, qui a eu la douleur de perdre son papa. Toutes nos pensées sont dirigées aujourd’hui vers notre coach, sa famille et ses proches.»
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