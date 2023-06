Le FC Barcelone dévoile son maillot domicile 2023-2024

Après le Real Madrid, au tour du FC Barcelone. Le club catalan dévoile ce jeudi son nouveau maillot domicile, pour la saison 2023-2024. Cette année, la conception de la tunique tourne autour du football féminin, comme le club l’explique dans son communiqué.

«Le FC Barcelone présente son nouveau maillot domicile pour la saison 2023/24, la première tenue du Club inspirée de l’équipe féminine, avec de larges bandes classiques et les couleurs originales du Barça, mais avec un petit détail : un losange au-dessus de l’écusson. Ce dernier représente la première équipe féminine de l’histoire à avoir joué un match de football au Spotify Camp Nou. Il traduit l’esprit pionnier du Barça, leader à la fois dans le sport, à travers ses succès historiques, et ses engagements sociaux.»

Un maillot qui revient aux fondamentaux

Si vous n’étiez pas au courant de la signification de ce losange, « il reprend le losange symbolique de 1971, qui apparaissait sur la tenue du premier club de supporteurs féminin ». Voilà pour l’histoire de ce maillot, qui reprend les couleurs traditionnelles du Barça, et s’avère plus classique que les moutures des dernières années. Il ressemble ainsi plus aux tuniques du début des années 8O avec trois larges bandes blaugrana.

Au niveau des qualités textiles, Nike assure utiliser « une innovation révolutionnaire et une conception axée sur la durabilité qui aideront les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Grâce à des recherches rigoureuses, les équipes de conception ont créé une tenue à la pointe, fabriquée avec la Dri-FIT ADV, qui permet aux sportifs de réaliser leurs mouvements en toute confiance.» Une confiance que les Barcelonais auront forcément pour défendre leur titre de champion d’Espagne et retrouver des couleurs sur la scène européenne.

