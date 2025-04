Le sauveur Donnarumma choque l’Europe, la remontada du Real Madrid est sur toutes les lèvres

La muraille Donnarumma fait sensation

Le PSG peut pousser un énorme ouf de soulagement et remercier son gardien Donnarumma. Le club de la capitale est passé tout proche d’une énorme catastrophe industrielle face à Aston Villa. Après avoir mené 2-0, les Parisiens se sont complètement effondrés. Les joueurs sont tombés dans la suffisance et ont failli se faire éliminer par des Villans en feu (3-2). Mais ça, c’était sans compter sur un Donnarumma des très grands soirs. L’Italien a réalisé une prestation énorme et a clairement sauvé ses coéquipiers. Il a beau avoir pris trois buts, il a surtout réalisé cinq arrêts à Villa Park. Forcément, c’est le portier italien qui est mis à l’honneur dans la presse européenne ce matin. «God save Donnarumma», s’amuse L’Equipe avec un petit clin d’œil à nos amis anglais. Dans La Gazzetta dello Sport, le journal estime que le héros Donnarumma a fait mal à l’Angleterre après l’Euro 2020 et Liverpool à Anfield. Maintenant, c’est Aston Villa qui en a fait les frais. Une performance XXL de la part de l’Italien.

Le Real en mode remontada

Le Real a rendez-vous avec l’histoire ce soir. Tous les médias européens sont à l’unisson : «la remontada est possible. Mais seulement, parce que c’est le Real Madrid, pour qui rien n’est impossible», comme on peut le lire sur la Une du journal AS. Les Merengues n’ont que 4 % de chances de qualification. Mais l’histoire dit 50 %. Et avec le Bernabéu, ça grimpe encore. Face à un Arsenal amoindri et encore peu habitué aux grandes soirées européennes, Madrid s’accroche à ses cadres — les "Quatre Fantastiques" — et au retour de Tchouameni. Mais pour espérer un miracle, il faudra bien plus que la foi madrilène : Rodrygo, Vini, Mbappé et Bellingham sont encore muets dans les gros rendez-vous et il va falloir changer ça pour espérer passer. «Si quelqu’un peut le faire c’est Madrid», placarde Marca de son côté. Dans le Mirror, le Real Madrid croit dur comme fer à une remontada face à Arsenal, malgré sa défaite 3-0 à l’aller.

Le Barça redescend sur terre

En Espagne, le FC Barcelone a sensiblement vécu la même soirée que le PSG. Une vraie leçon d’humilité pour deux équipes qui impressionnent l’Europe cette saison. Le Barça s’est incliné 3-1 à Dortmund, mais se qualifie pour les demi-finales, six ans après sa dernière apparition à ce stade de la compétition. Malgré une mauvaise performance, le 4-0 de l’aller a suffi : «si une défaite devait arriver, mieux valait que ce soit celle-ci», peut-on lire. Hansi Flick perd son invincibilité après 24 matchs, mais «son équipe a su laisser derrière elle les fantômes du passé». Le rêve d’un quadruplé reste intact pour les Blaugrana. Dans le Mundo Deportivo, on parle d’un Barça méconnaissable qui a survécu en enfer. L’équipe Blaugrana a «flirté» pendant quelques minutes du match avec un nouveau désastre européen, mais l’essentiel est sauf, à savoir la qualification.